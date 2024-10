ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Meta vor der Berichtssaison zum dritten Quartal von 635 auf 690 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum der Werbebudgets sollte sich beschleunigt haben und damit ergäben sich Potenziale für die diesjährigen Ausblicke, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. In seinen Modellen verschob der Experte den berücksichtigten Zeitraum um ein Quartal in die Zukunft./tih/edh



