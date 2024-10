Unsicherheit: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche überwiegend Verluste verzeichnet. Nach den deutlichen Kurszuwächsen in der Vorwoche realisierten viele Anleger ihre Gewinne. Auslöser hierfür waren vor allem die weiteren, neuen Eskalationen im Nahost-Konflikt, die wieder zu Unsicherheit als vorherrschendes Gefühl an den Märkten führten. Allerdings wiesen Analysten darauf hin, dass eine Konsolidierung nach Kurssteigerungen wie in der Vorwoche weder ungewöhnlich noch ungesund ...

