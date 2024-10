New York (ots/PRNewswire) -Ridgewood Infrastructure, ein führendes Infrastruktur-Investmentunternehmen, das sich auf wichtige Infrastrukturen im unteren Mittelstand der USA konzentriert, gab heute den erfolgreichen Verkauf seiner 75%igen Beteiligung an der Vista Ridge-Wasserleitung bekannt. Vista Ridge liefert etwa 20 % des Frischwassers von San Antonio im Rahmen eines langfristigen Konzessionsvertrags mit dem San Antonio Water System (SAWS).Die Vista Ridge-Pipeline ist ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur von San Antonio und liefert frisches Trinkwasser für das langfristige und nachhaltige Wachstum der Stadt. Die Pipeline wurde im Rahmen der größten öffentlich-privaten Wasserpartnerschaft in der Geschichte der USA gebaut, und ihr Verkauf markiert den Höhepunkt der strategischen Investition von Ridgewood Infrastructure.Michael Albrecht, geschäftsführender Gesellschafter von Ridgewood Infrastructure, bedankte sich für die Partnerschaft mit SAWS und die Bemühungen der Gemeinde, die das Projekt zu einem Erfolg gemacht haben."Wir sind stolz auf die wichtige Rolle, die Ridgewood Infrastructure bei der Vista Ridge-Pipeline gespielt hat. Unsere fruchtbare Partnerschaft mit dem San Antonio Water System hat entscheidend dazu beigetragen, dieses transformative Projekt ins Leben zu rufen und sicherzustellen, dass die Stadt über die notwendigen Ressourcen verfügt", so Albrecht. "Wir möchten auch die Bemühungen der Stadtverwaltung und der vielen Interessengruppen in San Antonio würdigen, die durch ihre Unterstützung und Zusammenarbeit maßgeblich dazu beigetragen haben, dass dieses ehrgeizige Projekt zum Wohle aller Einwohner abgeschlossen werden konnte. Gemeinsam haben wir eine dauerhafte Infrastruktur geschaffen, die die Stadt über Generationen hinweg unterstützen wird".Das Vista Ridge-Projekt unterstreicht das Engagement von Ridgewood Infrastructure bei der Bewältigung kritischer Infrastrukturherausforderungen in den USA und bei der Bereitstellung wirkungsvoller Lösungen, die einen langfristigen Wert für Gemeinden und Interessengruppen schaffen.TD Securities (USA) LLC fungierte als exklusiver Finanzberater und White & Case, LLP als Rechtsberater von Ridgewood Infrastructure.Über Ridgewood Infrastructure Ridgewood Infrastructure ist ein führender Infrastrukturinvestor im unteren Mittelstand der USA mit den Schwerpunkten Wasser, Energiewende, Verkehr und Versorgungsunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ridgewoodinfrastructure.com.Ridgewood Infrastructure527 Madison Avenue, 18th FloorNew York, NY 10022Telefon: (212) 867-0050E-Mail: Inquiries@RidgewoodInfrastructure.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1163658/Ridgewood_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ridgewood-infrastructure-gibt-den-verkauf-der-vista-ridge-wasserleitung-in-san-antonio-bekannt-302268136.htmlOriginal-Content von: Ridgewood Infrastructure, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141822/5880426