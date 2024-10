Mainz (ots) -ZDFneo Änderungsmitteilung_____________________________________________________________________Donnerstag, 17.10.Bitte Zeitkorrekturen beachten:0.10 Neo RagazziTalkshow mit Sophie Passmann und Tommi SchmittZu Gast: Torsten Sträter, Emilia Schüle, Leo Neugebauer0.55 Years and Years (1)20191.50 Years and Years (2)Unter Schock2.45 Years and Years (3)Charisma3.40 Years and Years (4)Wahre Liebe4.40 Years and Years (5)Herrschaft5.35 Years and Years (6)-6.10 ErlösungFreitag, 18.10.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:6.35 Dinge Erklärt - KurzgesagtEin Mittel gegen Unzufriedenheit.........................................................................2.00 InfinitiTurm des Schweigens2.55 InfinitiTurm zu Babel3.40 InfinitiErster Blitz4.30 InfinitiSchwarze Sonne5.20 Infiniti-6.10 Also sprach Zarathustra(Die Sendung "Terra Xplore" um 6.25 Uhr entfällt. Weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen.)Woche 43/24Samstag, 19.10.Bitte Zeitkorrekturen beachten:6.10 InfinitiAuf der anderen Seite des Spiegels7.05 Terra XploreMachen Smart Drugs schlau?(ZDF 20.8.2023)7.35 Terra XSöhne der SonneDie Inka8.15 Terra XSöhne der SonneDie Azteken9.00 Terra XDie Sonnenstadt der Pharaonen9.45 Terra XTutanchamunDer Junge hinter der Goldmaske10.30 Terra XDer letzte Tag von Pompeji11.15 Terra XMythos NordseeWilde Küsten, Götter und segelnde Drachen12.00 Terra XMythos NordseeGoldene Zeiten, Piraten und der Blanke Hans(Weiterer Ablauf ab 12.40 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5880435