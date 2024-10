9. Anzahl und Aufteilung der einzuräumenden oder bereits eingeräumten Aktienoptionen auf Arbeitnehmer, leitende Angestellte und auf die einzelnen Organmitglieder der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens:

Im Rahmen der 143. Hauptversammlung der Gesellschaft am 28. April 2023 wurde ein Long Term Incentive Program (LTIP) für Mitglieder des Vorstands und andere Führungskräfte der Gesellschaft und ihrer direkten und indirekten Tochterunternehmen beschlossen. Das LTIP ist ein performanceorientiertes Aktien-Entlohnungsmodell, welches sich über eine dreijährige Laufzeit (Performancezeitraum) erstreckt und ein Eigeninvestment der Teilnehmer basierend auf einem jährlichen Einbehalt in Prozent der Bonus- und Prämienvereinbarungsauszahlungen in bar sowie für Vorstandsmitglieder mindestens 20.000 Stück Aktien bis Ende der Laufzeit erfordert. Die Vergütung erfolgt mittels Stammaktien (ausgegeben werden max. 500.000 Stück) nach dreijähriger Erfüllung der durch den Aufsichtsrat beschlossenen EBT-Konzernjahresziele für 2023 bis 2025. Die jährliche Aktienzuteilung bemisst sich jeweils in Höhe von 25 % des in der individuellen Zielvereinbarung festgelegten Bonus-Basiswertes zu einem Basiskurs von EUR 13,67. Der Wert der anteilsbasierten Vergütung zum Zusagezeitpunkt beträgt EUR 13,44 pro erwarteter Aktie, was zu einem maximalen Wert des LTIP mit dreijähriger Laufzeit von TEUR 3.833 führt. Zum Stichtag 31. Dezember 2023 haben Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft Zuteilungsbeträge erworben, die insgesamt einer Aktienzuteilung von 18.288 Aktien der Gesellschaft entsprechen.