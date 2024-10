Emittent / Herausgeber: SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH / Schlagwort(e): Finanzierung/Private Equity

Healthcare-Spezialist SHS Capital investiert zusammen mit ihren Partnern weiteres Kapital in Develco



07.10.2024 / 14:08 CET/CEST

SHS, ihre Limited Partner und andere Aktionäre investieren rund 10 Millionen Euro in Develco Pharma, um die herausragende Marktnachfrage zu bedienen und das Unternehmen durch den Ausbau der Produktionskapazitäten und Investitionen in neue Produktentwicklungen und Technologien auf die nächste Stufe zu heben.

Develco mit Hauptsitz in der DACH-Region ist ein führender Entwickler und Hersteller innovativer Arzneimittelformulierungen mit modifizierter Freisetzung für die Schmerzbehandlung und andere therapeutische Bereiche.

SHS Capital investierte im Jahr 2020 und freut sich, Develco weiterhin auf seinem beeindruckenden Wachstumskurs zu unterstützen, der durch ein Auftragsbuch angetrieben wird, dessen Wert den Umsatz des letzten Jahres bei weitem übertrifft. Tübingen, 07.10.2024 SHS Capital freut sich, gemeinsam mit ihren Limited Partnern eine bedeutende Investition in eines ihrer Portfoliounternehmen, Develco, bekannt zu geben. SHS Capital ist seit 2020 ein engagierter Investor und freut sich, ihren LPs die Möglichkeit geboten zu haben, gemeinsam in Develco zu investieren. Develco ist ein Spezialpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung innovativer Arzneimittelformulierungen mit modifizierter Freisetzung spezialisiert hat. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Anwendung fortschrittlicher Technologien wie Multi-Unit-Pellet- und Matrix-Systemen. Seit der Beteiligung von SHS lag der strategische Schwerpunkt auf der Unterstützung des von den Gründern geführten Managementteams durch die Ergänzung mit erfahrenen externen Führungskräften. Mit der Unterstützung von SHS hat das Unternehmen erfolgreich ein hochqualifiziertes Management der ersten und zweiten Ebene installiert und den Verwaltungsrat mit führenden Branchenexperten verstärkt. Seit 2020 hat Develco sein Produktportfolio durch die Einführung neuer Arzneimittel und die Registrierung bestehender Produkte in weiteren Ländern erweitert. In den letzten Jahren hat die Nachfrage nach den Produkten und Produktionskapazitäten von Develco kontinuierlich stark zugenommen, was zu einem bemerkenswerten Auftragsbestand führte, der den Umsatz von 12 Monaten übersteigt und in einem zweistelligen Umsatzwachstum in den vergangenen Jahren resultierte. Um der enormen Nachfrage nachzukommen, hat sich Develco in den letzten Jahren auf die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten und die Steigerung der operativen Effizienz konzentriert. Nach der Etablierung eines starken Fundaments für die Skalierung des Geschäfts hat SHS Capital gemeinsam mit dem Verwaltungsrat und dem Management beschlossen, weitere knapp 10 Millionen Euro in das Unternehmen zu investieren, um das aktuelle Momentum des Unternehmens zu kapitalisieren und zukünftige Wachstumschancen zu realisieren. SHS freut sich, dass sie ihren LPs diese Investitionsmöglichkeit anbieten konnte. "Develco hat seine Exzellenz in einer hochspezialisierten Branche unter Beweis gestellt, und wir sind überzeugt, dass Develco mit diesem zusätzlichen Kapital neue Höhen erreichen und das Wachstum des Unternehmens weiter beschleunigen kann. Darüber hinaus freuen wir uns, dass wir unseren LPs die Möglichkeit bieten konnten, gemeinsam mit uns zu investieren, da wir stets bestrebt sind, unserer LP-Basis hochwertige Investitionsmöglichkeiten anzubieten", sagte Manfred Ulmer-Weber, Managing Partner bei SHS und Verwaltungsratsmitglied von Develco. "Wir freuen uns über die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit SHS. Wir begrüßen die neue Investition, die uns hilft, unsere Produktion weiter zu skalieren, noch stärker in die Produktentwicklung zu investieren und unsere technologischen Fähigkeiten zu erweitern. So können wir die wachsende Marktnachfrage meistern und die Vorreiterrolle in unserem Bereich festigen", betonte Dr. Martin Renner, CEO von Develco. Über die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH: Der Brancheninvestor SHS ist ein 1993 gegründeter Private Equity Anbieter, der Beteiligungen an Healthcare-Unternehmen in Europa eingeht. Der Fokus der Investitionen liegt dabei auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. "Building European Healthcare Champions" ist dabei die Beteiligungsphilosophie, nach der SHS-Portfoliounternehmen finanziert und entwickelt. Dabei geht der Tübinger Investor sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Zu den nationalen und internationalen Investoren der SHS-Fonds gehören etwa Pensionsfonds, Dachfonds, Stiftungen, Family Offices, strategische Investoren, Unternehmer und das SHS-Managementteam. Das Eigenkapital bzw. Eigenkapital-ähnliche Investment des AIF beträgt bis zu 40 Mio. €. Darüberhinausgehende Volumina können mit einem Netzwerk von Co-Investoren umgesetzt werden. Bei den Investitionsentscheidungen legt SHS starkes Gewicht auf die Berücksichtigung von ESG -Aspekten und hat sich daher den Richtlinien der UN PRI verpflichtet. SHS investiert derzeit aus ihrem sechsten Fonds, der 2022 aufgelegt wurde und ein Volumen von ca. € 270m aufweist. Weitere Informationen unter: http://www.shs-capital.eu Pressekontakt:

