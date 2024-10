Die Ecclesia Holding the Netherlands B. V., Tochter der Ecclesia Gruppe, hat die Mehrheitsanteile an der BS&F Holding B. V. erworben. BS&F ist ein niederländischer Spezialmakler für Kommunen, der über eine Plattform Versicherungsprodukte und Dienstleistungen anbietet. Die Ecclesia Gruppe will weiterwachsen und beteiligt sich am niederländischen Spezialmakler BS&F Holding B. V. Das Tochterunternehmen Ecclesia Holding the Netherlands B. V. hat die Mehrheitsanteile an dem Unternehmen mit Sitz in Zwolle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...