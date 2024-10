Berlin (ots) -Entspannung - ein Wort, das für viele wie ein Traum klingt, den sie dringend brauchen, aber nur schwer erreichen können. Gerade für Unternehmer mit viel beruflichem Stress und Druck scheint es fast widersprüchlich, sich mit langsamen Bewegungen und Achtsamkeit zu beschäftigen. Genau hier setzt Antje Aldag mit ihrer Expertise an: Als ehemalige Leistungssportlerin hat sie die Herausforderung der Feldenkrais-Methode selbst erlebt und ein ganzheitliches Entspannungskonzept entwickelt, das durch bewusste Bewegungen und Techniken aus Yoga, Pilates und Gong das Wohlbefinden ihrer Kunden nachhaltig verbessert. Hier erfahren Sie mehr über die Wirkung ihrer Methode und wie sie selbst die Balance zwischen Körper und Geist gefunden hat.Viele gestresste Geschäftsleute, deren Alltag von enormer Verantwortung und einem übervollen Terminkalender geprägt ist, kennen das Gefühl, im Dauerstress zu stehen. Diese Menschen befinden sich oft in einem ständigen "An"-Modus: Sie arbeiten effizient, sind stets auf Leistung fokussiert - leiden aber auch dauerhaft unter Anspannung. Für viele scheint der Gedanke, sich Zeit für Entspannung zu nehmen, wie ein unerreichbarer Luxus. Doch gerade diese Menschen müssen Wege finden, den Kreislauf aus Stress und Anspannung zu durchbrechen. Denn die Folgen von permanentem Stress sind nicht nur mentale Erschöpfung, sondern auch körperliche Beschwerden wie Verspannungen, Schlafstörungen und ein eingeschränktes Wohlbefinden. "Viele Menschen kämpfen mit Rückenschmerzen oder eingeschränkter Beweglichkeit", erklärt Antje Aldag. "Um wirkliche Veränderungen zu erreichen, braucht es die Offenheit, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und den Mut, die Komfortzone zu verlassen.""Es geht nicht darum, einen ganzen Tag im Spa zu verbringen, sondern darum, kleine, einfache Rituale in den Alltag zu integrieren, die langfristig zu mehr Gelassenheit und innerer Ruhe führen", fügt sie hinzu. Antje Aldag hat ein Entspannungskonzept entwickelt, das auf der Einheit von Körper und Geist basiert und Elemente aus Gong, Yoga, Pilates und Feldenkrais kombiniert. Ihre eigene Erfahrung als ehemalige Leistungssportlerin, die zunächst nicht viel mit dem Thema Entspannung anfangen konnte, führte sie schließlich zur Feldenkrais-Methode. Diese veränderte nicht nur ihre eigene Wahrnehmung, sondern auch ihren Ansatz in der Arbeit mit Klienten, insbesondere im Bereich der Herz-Kreislauf-Betreuung. Ihr Angebot richtet sich an Menschen, die Wege suchen, um aus dem Kreislauf von Stress und Anspannung auszubrechen, körperliche Beschwerden zu lindern und langfristig ihre Lebensqualität zu steigern. Neben vielfältigen Kursen bietet sie auch eine Online-Ausbildung an, die auf ihrer umfassenden Erfahrung basiert.Antje Aldags Weg zum nachhaltigen Wohlbefinden durch BewegungIn ihrer sporttherapeutischen Arbeit kombiniert Antje Aldag Elemente aus Feldenkrais und Yoga, um eine Balance von Körper und Geist zu vermitteln, die langfristig zu mehr Ausgeglichenheit und Wohlbefinden führt. Die Bewegungen können ungewohnt erscheinen, haben aber große Auswirkungen: "In der Feldenkrais-Ausbildung wurde mir klar, welchen Wert langsame, kontrollierte Bewegungen haben können - auch wenn ich als ehemalige Leistungssportlerin anfänglich Schwierigkeiten hatte, mich daran zu gewöhnen", erklärt Antje Aldag. Für sie war es eine Herausforderung, Anstrengung und Kraft zu reduzieren, um stattdessen auf Feinmotorik und Achtsamkeit zu setzen - doch genau diese Bewegungen führten sie zu einer tieferen, inneren Ruhe und einer neuen Wertschätzung für ihren eigenen Körper. Dadurch entdeckte Antje Aldag eine Form der Entspannung, die weit über physische Regeneration hinausgeht und ihr eine nachhaltige Balance von Körper und Geist brachte.Auch bei ihrer anschließenden Yoga-Ausbildung stieß sie zunächst auf Widerstände: Ihr fiel es schwer, sich auf die meditativen Aspekte einzulassen, also das stille Sitzen, die Fokussierung auf den Atem und das bewusste Loslassen. Die Expertin lernte aber schnell, wie tiefgreifend diese Praxis wirkt: Durch die Meditation erkannte Antje Aldag die Ganzheitlichkeit, die alles miteinander verbindet, und gewann eine tiefe Einsicht in die Bedeutung innerer Balance. Diese Erfahrungen inspirierten sie dazu, anderen Menschen den Zugang zu dieser Art von Entspannung und Selbstwahrnehmung zu ermöglichen. "Es geht nicht nur um körperliche Regeneration, sondern darum, eine innere Balance zu finden, die das gesamte Leben positiv beeinflussen kann - das möchte ich meinen Kunden näherbringen", betont Antje Aldag.Durch Feldenkrais und Yoga zu innerer Balance und Wohlbefinden"Entspannung ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit in unserer hektischen Welt", erklärt Antje Aldag. "Gerade Unternehmer denken, sie müssten sich Entspannung erst 'verdienen' - das ist aber die falsche Herangehensweise." Das zeigt auch ein Beispiel aus ihrer Praxis: Ein Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens kam zu ihr, obwohl er anfangs skeptisch gegenüber ihren Methoden war. Er glaubte, keine Zeit für Entspannungsmethoden zu haben. Mit Antje Aldag erlebte er aber eine bemerkenswerte Veränderung: Durch die gezielten, langsamen Bewegungen lernte er, die Anspannung in seinem Nacken und den Schultern zu lösen. Was ihm zunächst zu langsam und zu ruhig erschien, wurde für ihn ein fester Bestandteil seines Alltags. Die Ergebnisse sprachen für sich: Seine Schlafqualität verbesserte sich, er konnte klarer denken und Entscheidungen treffen - und auch sein allgemeines Wohlbefinden stieg deutlich.Die Erfahrung mit dem Geschäftsmann spiegelt wider, was Antje Aldag in ihrer Arbeit immer wieder beobachtet: Ob bei Sportlern, Geschäftsleuten oder Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, der Weg zur Entspannung fällt vielen zunächst schwer. Doch wer sich darauf einlässt, kann deutliche positive Veränderungen erleben, die sowohl körperlich als auch geistig wirken. "Es mag anfangs herausfordernd sein, aber die Ergebnisse lohnen sich: ein klarerer Geist, weniger körperliche Beschwerden und mehr innere Ruhe sind nur ein paar der positiven Effekte", fasst sie zusammen.