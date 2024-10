Berlin (ots) -Ob Sportverein, Nachbarschaftshilfe oder solidarische Landwirtschaft. Unter dem Titel "Machen statt meckern! Was passiert, wenn alle mit anpacken" beschäftigt sich die Denkfabrik, das Publikumsprojekt von Deutschlandradio, im kommenden Jahr mit Möglichkeiten gesellschaftlichen Engagements und Teilhabe. Das haben die Hörerinnen und Nutzer in einer Online-Abstimmung entschieden. Mehr als 64.500 Personen beteiligten sich an der Wahl des Debattenthemas - ein neuer Rekordwert.Wir sind die Gesellschaft. Wir können etwas verändern. Aber wie geht Eigeninitiative? Wie entstehen Ideen, wie bildet sich Gemeinschaft? Und was müssen wir tun, um allen eine Teilhabe zu ermöglichen? Gestalten statt meckern: Wir reden übers Anpacken, Ausprobieren und darüber, wie gemeinsame Umbrüche und Durchbrüche gelingen können.Intendant Raue: "Offensichtlicht gibt es ein Bedürfnis bei den Menschen, mitzumachen und vor Ort, bei sich, Dinge zu verändern und zu verbessern. Vielleicht kann man das auch als einen Ausgleich zu den komplexen, globalen Herausforderungen sehen. Wir sehen auch, dass unser Publikum ein Bedürfnis hat, von anderen zu lernen und Neues zu erfahren. Ich bin sehr gespannt auf die vielen Macherinnen und Macher, die wir im Verlaufe des kommenden Jahres kennenlernen werden."Das Thema der Denkfabrik wird nicht nur als Schwerpunkt in den Programmen Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova beleuchtet, sondern auch auf bundesweiten Veranstaltungen. Wesentlich dabei ist der Austausch mit dem Publikum.Mit der Denkfabrik widmet sich Deutschlandradio seit 2019 den großen Themen der Zeit, im Austausch mit den Hörerinnen und Nutzern und mit besonderen Kooperationspartnern. Aktuell diskutiert die Denkfabrik die Frage "Es könnte so schön sein...Wie gestalten wir Zukunft?". Über 44.200 Menschen hatten sich im Online-Voting für dieses Debattenthema entschieden.Mehr Information zum Publikumsprojekt unter deutschlandradio.de/denkfabrik oder direkt im Denkfabrik-Newsletter (https://denkfabrik.deutschlandradio.de/newsletter-denkfabrik-102.html).Pressekontakt:Xenia SircarDeutschlandradioxenia.sircar@deutschlandradio.de030/8503-6164www.deutschlandradio.de/presseOriginal-Content von: Deutschlandradio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127530/5880661