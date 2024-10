Die innovative Plattform von Boomi glänzt in der sich entwickelnden API-Landschaft und erhält bei den API Awards 2024 eine prestigeträchtige Auszeichnung

Boomi das führende Unternehmen für intelligente Integration und Automatisierung, gibt stolz bekannt, dass es mit einem API Award 2024 in der Kategorie Best in iPaaS (Integration Platform as a Service) ausgezeichnet wurde. Diese prestigeträchtige Auszeichnung hebt das außergewöhnliche Design, die Technik und die Innovation der Boomi Enterprise Platform im Bereich API und Integrationstechnologie hervor.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241007599301/de/

Boomi Wins 2024 API Award for Best in iPaaS (Graphic: Business Wire)

Die API Awards befinden sich in ihrem 10. Jahr und würdigen technische Spitzenleistungen und bahnbrechende Lösungen in der globalen API- und Software-Integrationsbranche. Die Preisträger wurden vom unabhängigen, von Experten geleiteten DevNetwork API Advisory Board ausgewählt, basierend auf Kriterien wie: technische Innovation, Aufmerksamkeit und Bekanntheit in der API-Branche sowie allgemeine Wertschätzung und Nutzung durch die API- und Integrations-Ökosysteme und Communities.

Die API-Wirtschaft hat sich in den letzten zehn Jahren erheblich weiterentwickelt, wobei Boomi an vorderster Front steht und API- und Integrations-Experten befähigt, die Zukunft von API-gesteuerten Anwendungen in einem Markt mit einem Wert in Billionenhöhe zu gestalten.

"Die digitalen Unternehmens- und Verbraucher-Apps von heute werden zunehmend von API-zentrierten Architekturen und Plattformen gepowert. Boomis Sieg hier bei den API Awards 2024 ist ein Beweis für die führende Rolle des Unternehmens beim Wachstum des globalen API-Ökosystems", sagte Jonathan Pasky, Executive Producer Mitbegründer von DevNetwork, den Produzenten der API World-Konferenz und der API Awards 2024.

"Dieser Sieg unterstreicht Boomis Engagement für Innovation und Exzellenz", sagte Ed Macosky, Chief Product and Technology Officer bei Boomi. "Wir sind stolz darauf, Unternehmen eine unvergleichliche Integration und API-Verwaltung auf einer einheitlichen Plattform zu bieten, die dazu beiträgt, die Effizienz zu steigern und die digitale Transformation zu beschleunigen."

Boomi wird mit dem Preis in einer Zeremonie während der API World 2024 geehrt, die vom 5. bis 7. November im Santa Clara Convention Center, Kalifornien, stattfindet.

Weitere Ressourcen

Erfahren Sie mehr über die Boomi Enterprise Platform

Folgen Sie Boomi auf X, LinkedIn, Facebook und YouTube

Über Boomi

Boomi, das führende Unternehmen für intelligente Integration und Automatisierung, hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, wichtige Prozesse zu automatisieren und zu rationalisieren, um schneller Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Boomi Enterprise Platform nutzt fortschrittliche KI-Funktionen, um Systeme nahtlos zu verbinden und Datenflüsse mit API-Management, Integration, Datenmanagement und KI-Orchestrierung in einer umfassenden Lösung zu verwalten. Mit einem Kundenstamm von mehr als 20.000 Unternehmen weltweit und einem schnell wachsenden Netzwerk von über 800 Partnern revolutioniert Boomi die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe geschäftliche Agilität und operative Exzellenz erreichen. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

© 2024 Boomi, LP. Boomi, das 'B'-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere hier erwähnten Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241007599301/de/

Contacts:

Medien:

Kristen Walker

Global Corporate Communications

kristenwalker@boomi.com

+1-415-613-8320