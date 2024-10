Den New Yorker Börsen drohen nach der durchwachsenen Vorwoche am Montag Kursverluste. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,4 Prozent tiefer auf 42.186 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG 0,5 Prozent im Minus bei 19.934 Punkten. Am Freitag hatten beide Indizes einen starken US-Arbeitsmarktbericht mit Gewinnen honoriert und es so auf Wochensicht noch in positives Terrain geschafft. Die Daten hatten zwar den Erwartungen an eine ...

