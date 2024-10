Stuttgart (ots) -Gemeinsame Online-Veranstaltungsreihe "Was Demokratie mit Meinungs- und Pressefreiheit zu tun hat" ab dem 10. Oktober 2024Journalismus und Demokratie sind eng miteinander verbunden. Einige Zusammenhänge sind allgemein bekannt, andere lohnt es genauer zu erkunden. In Zusammenarbeit mit der ARD bieten die Volkshochschulverbände Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz im Wintersemester 2024/25 acht Online-Veranstaltungen an, die den Zusammenhang aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Medienmacherinnen und -macher der ARD informieren über ihre Aufgaben und stellen sich den Anmerkungen und Fragen der Teilnehmenden. Auf dem Programm stehen unter anderem Einblicke in die Arbeit von Investigativ-Reporterinnen und -Reportern, Tipps und Tricks gegen Fake News vom tageschau-Faktenfinder und ein Werkstattbericht der Rechercheeinheit von Information, Dokumentation und Archive.Volkshochschulen und ARD sind gleichermaßen einem öffentlichen Auftrag verpflichtet, Menschen umfassend zu informieren und so eine Grundlage für selbstbestimmte freie Meinungsbildung und Meinungsäußerung zu schaffen. Beide leisten damit einen unentbehrlichen Beitrag zu unserer Demokratie, die wesentlich auf Meinungsfreiheit gründet. Beide sind daher auch Partner der Initiative "Jahr der Nachricht" 2024. Mit der gemeinsamen Veranstaltungsreihe setzen Volkshochschulen und ARD einen Beitrag zu Demokratie, Meinungs- und Pressefreiheit ganz praktisch um: mit Veranstaltungen, die einen einfachen Zugang zu Informationen rund um die Arbeit des öffentliche-rechtlichen Rundfunks bieten, die zum Austausch einladen und so die Möglichkeit geben, sich eine eigene Meinung zu bilden.Die Veranstaltungen werden ab dem 10. Oktober 2024 alle zwei Wochen donnerstags von 18 bis 19:30 Uhr live gestreamt. Die Teilnehmenden können den Beiträgen bequem von zuhause aus folgen und über interaktive Tools mit den Referentinnen und Referenten in Kontakt treten. Die Veranstaltungsreihe wird federführend organisiert von den Volkshochschul-Landesverbänden Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz.Bundesweit beteiligen sich mehr als 150 Volkshochschulen. Das Programm wurde vom ARD Medienkompetenzteam so gestaltet, dass Fachleute aus den ARD Medienhäusern ihre Expertise einbringen können.FormularbeginnDer Deutsche Volkshochschul-Verband e.V. (DVV) mit mehr als 850 Volkshochschulen und rund 2.800 Außenstellen in Deutschland fördert die Weiterbildung und die Bildungsarbeit der Volkshochschulen und vertritt die Interessen seiner Mitglieder und der Volkshochschulen auf der Bundes-, der europäischen und der internationalen Ebene. Der DVV fördert die Zusammenarbeit und den fachlichen Austausch der Mitglieder, entwickelt Grundsätze und Leitlinien, er fördert die Qualität der erwachsenenpädagogischen Arbeit und der internationalen Zusammenarbeit.Themen und Termine- 10. Oktober 2024 INVESTIGATIVRECHERCHE So arbeiten Investigativ-Reporter*innen Referentin: Caroline Uhl (SR)Organisation und Moderation: Volkshochschulverband Baden-Württemberg- 24. Oktober 2024 SICHERE QUELLEN, STARKE DEMOKRATIE - RECHERCHE ALS BERUF(UNG) Werkstattbericht der Rechercheeinheit von Information, Dokumentation und Archive (SR/SWR) Referentinnen: Lena Cara Wernhöfer und Eva Matzel, SWR/SROrganisation und Moderation: Landesverband der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz- 7. November 2024 PUBLIC VALUE Wie die ARD ihre gesellschaftliche Verantwortung begreift Referent: Marc Heydenreich (Generalsekretariat)Organisation und Moderation: Bayerischer Volkshochschulverband- 21. November 2024 ARD-RETRO: NICHT NUR SCHWARZ-WEISS Archivöffnung als Chance für die aktuelle Meinungsbildung Referent*innen: Sara Tazbir (RBB), Christine Abt und Benjamin Alberts (SWR)Organisation und Moderation: Volkshochschulverband Baden-Württemberg- 5. Dezember 2024: DESINFORMATION ENTLARVEN Tipps und Tricks gegen Fake News von den Faktenfindern der Tagesschau Referent: Pascal Siggelkow (Tagesschau)Organisation und Moderation: Bayerischer Volkshochschulverband- 19. Dezember 2024 PRESSEFREIHEIT Ein Grundrecht wird bedroht Referent*innen: Dietmar Schiller, Nadya Luer (RBB)Landesverband der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz- 09. Januar 2025 NEWSROOM So arbeitet eine Nachrichtenredaktion Referent*innen: Judith Schönicke (BR)Organisation und Moderation: Bayerischer Volkshochschulverband- 23. Januar 2025 ERINNERUNGSKULTUR: Journalismus und gesellschaftliche Verantwortung: Das Projekt "Stolpersteine NRW"Referent*innen: Jule Küpper, Stefan Domke (WDR)Organisation: Volkshochschulverband Baden-Württemberg, Moderation: Volkshochschulverband NiedersachsenPressekontakt:ARD Kommunikation, pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5880749