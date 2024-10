Zug (www.fondscheck.de) - Die 21Shares AG ("21Shares"), einer der weltweit größten Emittenten von börsengehandelten Kryptoprodukten (ETPs), fordert die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) auf, einen einheitlichen Rechtsrahmen für die Aufnahme von Kryptoanlagen in OGAW-Fonds (OGAW, Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) zu schaffen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...