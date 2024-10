Die Volkswagen-Aktie steht vor herausfordernden Zeiten, wie aktuelle Analysen zeigen. Trotz optimistischer Äußerungen des Konzernchefs Oliver Blume bezüglich einer möglichen Einigung mit China im Zollstreit, zeichnen Experten ein eher düsteres Bild für den Wolfsburger Autobauer. Die UBS-Analysten erwarten eine Fortsetzung der Gewinnwarnungen in der Automobilbranche, da sich die Aussichten für Nachfrage, Produktion und Preise weiter verschlechtern. Für Volkswagen prognostizieren sie eine besonders schwierige Phase, was sich negativ auf den Aktienkurs auswirken könnte.

Analysten senken Gewinnerwartungen

Die UBS hat ihre Gewinnschätzungen für viele Autohersteller, darunter auch Volkswagen, nach unten korrigiert. Für das Jahr 2025 rechnet man im Durchschnitt mit zweistelligen prozentualen Rückgängen beim EBIT und Gewinn pro Aktie. Diese Prognose basiert auf einer erwarteten Schwäche nicht nur in China, sondern auch in Europa, Nordamerika und den Schwellenländern. Trotz der aktuellen Herausforderungen sehen einige Analysten die Bewertung der Volkswagen-Aktie als relativ attraktiv an, was langfristig orientierte Anleger interessieren könnte.

