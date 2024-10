Die Volkswagen-Aktie steht vor turbulenten Zeiten, wie aktuelle Analysen zeigen. Trotz optimistischer Äußerungen des Konzernchefs bezüglich einer möglichen Einigung im Zollstreit mit China, zeichnen Experten ein eher pessimistisches Bild für den Wolfsburger Autobauer. Die UBS-Analysten erwarten eine Fortsetzung der Gewinnwarnungen in der Automobilbranche, da sich die Aussichten für Nachfrage, Produktion und Preise weiter verschlechtern. Für Volkswagen prognostizieren sie eine besonders herausfordernde Phase, was sich negativ auf den Aktienkurs auswirken könnte. Die Gewinnschätzungen für 2025 wurden nach unten korrigiert, mit erwarteten zweistelligen prozentualen Rückgängen beim EBIT und Gewinn pro Aktie.

Attraktive Bewertung trotz Herausforderungen

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten sehen einige Marktbeobachter die Bewertung der Volkswagen-Aktie als relativ attraktiv an. Dies könnte langfristig orientierte Anleger interessieren, die auf eine Erholung des Unternehmens setzen. Die Experten geben als mittleres Kursziel 119,90 Euro an, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial im Vergleich zum aktuellen Kurs darstellt. Allerdings bleibt die Situation aufgrund der globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten und der spezifischen Herausforderungen in der Automobilbranche komplex.

