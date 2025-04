DJ Volkswagen kassiert Gewinnprognose 2025

DOW JONES--Volkswagen hat im ersten Quartal wegen Kosten aus den US-Zöllen und den schärferen CO2-Grenzwerten in Europa einen Gewinneinbruch erlitten und die bisherige Margenprognose für das Gesamtjahr kassiert. Inklusive der bis zum 28. April verzeichneten Entwicklungen rechnet VW bei der operativen Umsatzrendite nur noch damit, das untere Ende der Prognosebandbreite zu erreichen. Ohne Berücksichtigung der eingeführten US-Zölle rechnet VW mit einer operativen Rendite zwischen 5,5 bis 6,5 Prozent.

In den ersten drei Monaten des Jahres kletterte der Umsatz laut Mitteilung um 3 Prozent auf 77,6 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis belief sich dagegen auf nur noch 2,87 Milliarden Euro, gegenüber 4,55 Milliarden im Vorjahresquartal.

Belastet wurde das Ergebnis unter anderem durch Rückstellungen im Zusammenhang mit der CO2-Regulierung in Europa und Restrukturierungsmaßnahmen bei der Software-Tochter Cariad. Zudem musste der Konzern im Zusammenhang mit den ab Anfang April in den USA eingeführten Einfuhrzöllen Fahrzeuge, die sich bereits im Transport in die USA befinden, neu bewerten.

