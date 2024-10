DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 8. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, vorläufiges Ergebnis 3Q *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August saisonbereinigt PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -2,4% gg Vm 10:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an EU-Finanzministertreffen, Luxemburg 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei der Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q 13:00 DE/FDP-Fraktionsvorsitzender Dürr, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin *** 14:30 US/Handelsbilanz August PROGNOSE: -70,80 Mrd USD zuvor: -78,79 Mrd USD 14:45 DE/Unions-Fraktionschef Merz, Statement vor der Fraktionssitzung, Berlin 15:00 DE/SPD-Bundestagsfraktion, Fraktionssitzung, Berlin 17:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede bei Veranstaltung "Scaling Industrial Data Ecosystems", Berlin *** 18:45 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Rede bei Lunch des Atlanta Consular Corps *** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Hauptstadtempfang der Deutschen Bundesbank 23:59 DE/Bundeskanzler Scholz, Empfang der Vorsitzenden der fünf großen internationalen Wirtschafts- und Finanzorganisationen (ILO, IWF, OECD, WTO, Weltbank) zu einem Gespräch, Berlin - DE/Deutz AG, Kapitalmarkttag *** - US/General Motors Co (GM), Capital Markets Day - DE/Auktion 2,30-prozentiger grüner Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2033 im Volumen von 1 Mrd EUR - BE/Ecofin-Treffen - LA/Asean-Gipfel ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

