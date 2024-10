© Foto: Sina Schuldt/dpa



Der norwegische Öl- und Gasriese Equinor hat sich für 2,5 Milliarden US-Dollar eine Beteiligung am dänischen Windenergie-Riesen Orsted gesichert. Die Wind-Aktie zieht daraufhin kräftig an.Equinor hält künftig rund 10 Prozent an Orsted. Die Norweger werden damit nach der dänischen Regierung zum zweitgrößten Aktionär. Der Konzern plant jedoch derzeit keine weitere Erhöhung seines Anteils und wird keine Sitze im Vorstand anstreben, betonte jedoch seine Unterstützung für Orsteds Strategie und Management. Das Investment wird von den Märkten als starker Vertrauensbeweis für die angeschlagene Offshore-Windindustrie gewertet. Die Aktien von Orsted sprangen am Montag um bis zu 7 Prozent nach oben. …