FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag erneut nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,36 Prozent auf 133,44 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,26 Prozent.

Die Anleihen knüpften so an ihre Kursverluste vom Freitag an. Ein starker US-Arbeitsmarktbericht hatte die Zinssenkungserwartungen in den USA gedämpft. Die meisten Experten rechnen jetzt für Anfang November lediglich mit einer kleinen Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed um 0,25 Prozentpunkte. Der deutsche Anleihemarkt wurde auch durch die Entwicklung am US-Markt beeinflusst. Hier stieg die Rendite zehnjähriger US-Anleihen erstmals seit dem 8. August über vier Prozent.

Schwache deutsche Industriedaten stützten die deutschen Anleihen nicht. So sind die Auftragseingänge für die deutsche Industrie im August mit minus 5,8 Prozent zum Vorjahresmonat überraschend deutlich gefallen. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 2,0 Prozent gerechnet. "Dies spricht dafür, dass die deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte allenfalls stagniert", kommentierte Ralph Solveen, Volkswirt bei der Commerzbank. "Mit einer Belebung ist erst im kommenden Jahr zu rechnen, und auch diese dürfte sehr verhalten ausfallen."/jsl/he