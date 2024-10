Mailand (ots/PRNewswire) -Die Internationale Zweiradmesse bereitet sich darauf vor, ihr 110-jähriges Bestehen mit der Rückkehr aller Hersteller zu feiern: vom 7. bis 10. November auf der Messe Mailand-RhoDie EICMA 2024 heizt die Motoren an. In der Tat ist es noch genau ein Monat bis zur Eröffnung der 81. Ausgabe der Internationalen Zweiradausstellung, die 110 Jahre Geschichte der wichtigsten Messe der Welt für die Referenzindustrie und die Liebhaber feiern wird. Zwei Tage, 5. und 6. November, sind der Presse und den Fachleuten der Branche gewidmet, dem B2B-Teil der Mailänder Kirmes, und dann, von Donnerstag, 7. November, bis Sonntag, der großen Umarmung des Publikums, das innerhalb und außerhalb der Pavillons der Fiera Milano in Rho alle Neuigkeiten, Shows, Fahrer, Aufregung und Unterhaltung finden wird, die die EICMA bietet.Die Ausgabe 2024 wird am Montag, den 14. Oktober, in Mailand der Presse vorgestellt, aber die Voraussetzungen für ihren Erfolg sind bereits in den Zahlen und der Beteiligung der Aussteller zu sehen. Die Zahl der belegten Quadratmeter ist rekordverdächtig - selbst im Vergleich zu den Jahren vor dem Covid - und mit der Rückkehr von Marken wie BMW und Harley-Davidson sowie den Bestätigungen historischer und neuerer Marken ist auch die Beteiligung der Hersteller fast vollständig und rekordverdächtig. Ganz zu schweigen von der großen organisatorischen Investition für die Wiederbelebung des Showprogramms und der Adrenalin-, Ausstellungs- und Renninhalte, die das MotoLive-Gelände bietet. Die EICMA ist also bereit, erneut ihre Spuren zu hinterlassen, wie im Claim "Eicma. Wir hinterlassen seit 110 Jahren unsere Spuren", um für diese Ausgabe 2024 zu werben.Die Eintrittskarten und alle Vorabinformationen zur Ausstellung sind bereits auf der Website der Veranstaltung www.eicma.it verfügbar.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2524421/EICMA_1.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2524422/EICMA_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eicma-2024-die-rekordverdachtige-ausgabe-wird-in-einem-monat-eroffnet-302268913.htmlPressekontakt:EICMA,+39 0266982072,press@eicma.itOriginal-Content von: EICMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176621/5880915