Neue NZWL-Anleihe zum Jahresende - wie schon in den letzten Jahren legt die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) im vierten Quartal des Jahres eine neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383RA4) auf. Der neue fünfjährige Bond des Leipziger Automobilzulieferers hat ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und wird jährlich mit 9,75 % p.a. verzinst. Die Emission der neuen NZWL-Anleihe 2024/29 besteht aus einem Umtauschangebot an Alt-Anleger der NZWL-Anleihen 2018/24 und 2019/25, einem öffentlichen Zeichnungs-Angebot sowie einer Privatplatzierung. Der Emissionserlös soll neben der Ablösung der Alt-Anleihen für für Investitionen in Wachstum und in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität dienen.

INFO: Der Wertpapierprospekt kann hier eingesehen werden.

Zeichnungsstart am 08. Oktober 2024

Interessierte Anleger können Kaufanträge für die neue NZWL-Anleihe vom 8. Oktober ...

