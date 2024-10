Die Rheinmetall-Aktie verzeichnete am Montag einen deutlichen Kursrückgang von 3,6% auf 501,40 EUR an der Frankfurter Börse. Trotz des positiven Starts rutschte der Kurs im Tagesverlauf ins Minus, was zu einer Belastung des Chartbilds führte. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu den jüngsten Innovationen des Unternehmens im Bereich der Fahrzeugsicherheit und -zugangstechnologie.

Innovative Technologien im Fokus

Auf der InCabin 2024 in Barcelona präsentiert Rheinmetall Dermalog SensorTec, ein Joint Venture des Konzerns, wegweisende Lösungen für die Fahrzeugüberwachung. Dazu gehören ein Müdigkeitserkennungssystem für Fahrer, eine Gesichtserkennung als Ersatz für den traditionellen Autoschlüssel sowie eine fortschrittliche Airbag-Unterdrückungstechnologie. Diese Innovationen unterstreichen Rheinmetalls Engagement im Bereich der Fahrzeugsicherheit, konnten jedoch die negative Kursentwicklung nicht verhindern.

