Zu seiner aktiven Zeit wurde Josef Ackermann bewundert, aber auch kritisiert. Im Gespräch mit €uro am Sonntag blickt der ehemalige Deutsche-Bank-Chef auf das Ringen um die Commerzbank, das Vorhaben einer europäischen Bankenunion und neue Technologien im Finanzsektor. €uro am Sonntag: Wie sieht ein typischer Tag in Ihrem Leben aus, wenn Sie nicht gerade Interviews geben?Josef Ackermann: Dann bereite ich mich auf Interviews vor (lacht). Mein Plan war es, mit 72 alle Aufsichtsratsmandate aufzugeben ...

