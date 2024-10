Der französische Videospielekonzern Ubisoft musste in der jüngeren Vergangenheit einige herbe Enttäuschungen verkraften. Gleich mehrere große Title entpuppten sich als mittelschwerer Flopp. Dazu gehört etwa "Skull and Bones" welches über zehn Jahre in Entwicklung war und vom Publisher im Vorfeld noch großspurig als "AAAA-Spiel" bezeichnet wurde. Es ist aber nur einer von gleich mehreren Rückschlägen.Anzeige:Ebenfalls für lange Gesichter bei Management und Aktionären sorgte "Star Wars ...

Den vollständigen Artikel lesen ...