Levi Strauss Aktienanalyse: Starke Kult Marke, schwache Umsatzprognose. Restrukturierung als Chance?

Anzeige / Werbung

Levi Strauss Aktienanalyse: Starke Kult Marke, schwache Umsatzprognose.

Levi Strauss & Co. ist ein weltweit bekannter Name in der Modeindustrie und wurde 1853 vom gleichnamigen Levi Strauss in San Francisco gegründet. Ursprünglich als Handelsunternehmen für Stoffe und Kurzwaren ins Leben gerufen, wurde das Unternehmen durch die Einführung von robusten, langlebigen Hosen aus Denim berühmt. Im Jahr 1873 entwickelte Levi Strauss gemeinsam mit dem Schneider Jacob Davis die ersten Blue Jeans, die mit Nieten verstärkt wurden, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Diese Jeans wurden zu einem der charakteristischsten Produkte der Marke und machten Levi's zu einem globalen Phänomen.

Die Levi Strauss-Aktie ist für viele Investoren aufgrund der Markenstärke und der globalen Präsenz des Unternehmens und der Dividende dennoch weiter attraktiv. Langfristig wird erwartet, dass Levi Strauss von der steigenden Nachfrage nach nachhaltiger und qualitativ hochwertiger Mode profitieren wird, wobei die Aktie als stabiles Investment in einem hart umkämpften Markt gilt. Reflektiert dies der Aktienkurs ebenso? Den analysieren wie heute mit dem Freestoxx-Tool.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.