Krypto News: Deshalb ist die Memecoin-Manie wieder ausgebrochen!

Während sich Bitcoin wieder in Richtung seines Allzeithochs bewegt, fragen sich immer mehr Investoren, ob er dieses noch vor der US-Wahl am 5. November erreichen könnte. Nun deuten die Entwicklungen jedoch darauf hin, dass das Interesse an riskanteren Assetklassen wie Memecoins wieder zugenommen hat. Erfahren Sie nun mehr über die Sektorenrotation des Kryptomarktes und die bullischen Anzeichen!

Sektorenrotation des Kryptomarktes

Investoren neigen dazu, in unterschiedlichen Marktphasen verschiedene Sektoren zu bevorzugen. So werden die sichereren Anlageklassen in Zeit präferiert, in denen man mit einer Krise rechnet. Im Umkehrschluss nimmt die Risikoaffinität in bullischen Marktphasen wiederum zu, sodass dann auch volatilere Assets gekauft werden.

Dabei gibt es unterschiedliche Phasen, zu denen die Expansion gehört, während der die Marktstimmung positiv ist und hohe Wachstumsraten verzeichnet werden. Abgelöst wird diese von einer Hochphase, in welcher die maximale Wirtschaftsaktivität erreicht wurde und sich deshalb das Wachstum zu verlangsamen beginnt.

Darauf folgt dann die Rezession, in welcher es zu einem Schrumpfen der Wirtschaft und einer sinkenden Nachfrage kommt. Auf diese folgt wiederum die Erholung, bei der sich die ersten Anzeichen zeigen, dass das Wachstum wieder zurückkehrt.

Anhand der Präferenzen der Anleger kann man die Marktzyklen besser verstehen und sich dementsprechend positionieren. Wie auch bei den traditionellen Finanzmärkten gibt es am Kryptomarkt eine Sektorrotation.

Zwar sind diese Zyklen auf diesem bisher noch weniger ausgeprägt, allerdings sind dennoch vergleichbare Mechanismen feststellbar. So werden in einer Rezession etablierte Kryptowährungen mit einem diversifizierten Ansatz wie Layer-1s oder Skalierungslösungen sowie Stablecoins anstelle von spezialisierten Token von Einzelprojekten bevorzugt.

Bitcoin dient Anlegern dabei vorwiegend als sicherer Hafen, weshalb Analysten auch neben den Altcoin Season Index auf die BTC-Dominanz achten. Sobald der Optimismus zunimmt, werden wiederum andere Altcoins verstärkt ins Visier genommen, welche noch günstig bewertet sind und ein größeres Steigerungspotenzial bieten.

Jetzt neue Generation der Wallets entdecken!

Altcoin-Index | Quelle: Blockchaincenter

Sobald die Hochphase erreicht wurde, gehen Anleger verstärkt in riskantere Anlageklassen wie Memecoins. Denn viele andere haben dann bereits steile Kursanstiege verzeichnet und bieten weniger Spielraum. Im Gegensatz dazu starten täglich neue Memetoken, die ein unverbrauchtes Potenzial und neuen Optimismus sowie ein größeres Kurspotenzial bieten.

Langfristige Investoren sollten dies bei ihrer Allokation berücksichtigen, indem sie stärker diversifizieren oder häufiger eingreifen. Aber auch Trader können diese Erkenntnisse gut für ihre Handelsstrategien nutzen. In diesem Jahr wurde der traditionelle Zyklus jedoch etwas vorgezogen, dennoch werden zwischen Q2 und Q3 des nächsten Jahres neue ATHs erwartet.

Jetzt Memecoin-Rendite steigern!

Kryptoinvestoren stürzen sich wieder wie wild auf die Memecoins

In diesem Jahr haben viele Memecoins vor einige Altcoins wie Ethereum neue Allzeithochs verzeichnet. Bemerkenswert ist, dass sich sinnlose Memecoins teilweise sogar besser als seriöse und sinnhafte Projekte entwickelt haben. Zudem hat Bitcoin gerade eben nur das vorherige Allzeithoch übertreffen können und dieses noch nicht nachhaltig überwunden.

Ein Indiz für einen nahenden Bullenmarkt ist das zunehmende Interesse an Memecoins, die in diesem Jahr laut CMC der am meisten gesuchte Kryptosektor waren. Ebenso zählen die meisten der lukrativsten Coins auf CMC in 2024 zu diesem Sektor.

Allerdings ist ein noch viel bedeutenderes Anzeichen für eine Risko-on-Stimmung, wenn es nicht einmal mehr eine Rolle spielt, ob die sinnlosen Memecoins überhaupt noch originell sind. Dies wurde beispielsweise im Zusammenhang mit Donald und den PolitiFi-Coins beobachtet.

Von den MAGA- und TRUMP-Coins wurden unzählige und einfallslose Imitate sowie minimale Abwandlungen erstellt. Noch beeindruckender zu sehen ist es dann, wenn sehr viele von diesen beeindruckende Kursanstiege erzielen.

Ein solches Verhalten ist nun auch bei dem Memecoin Moo Deng zu sehen. Ursprünglich wurde dieser erstmalig am 10. September gestartet. Fünf Tage später hat es ein weiterer Entwickler auf Ethereum versucht und zuletzt für ein großes Interesse gesorgt.

Sicherlich sind Imitate im Memecoin-Sektor eher die Regel als die Ausnahme, dennoch ist es ein Indiz auf ein zunehmendes Interesse an riskanten Assets, wenn die Imitate ebenfalls lebensverändernde Renditen erzielen.

Jetzt passive Memecoin-Einkommen entdecken!

Moo Deng auf Solana | Quelle: DEXTools

Das Original von Moo Deng startete mit einem Preis von 0,00005386 USD und erreichte bis zu 0,34413352 USD, was einem Kursplus von 638.841 % entspricht. Die Variante auf Ethereum wurde mit 0,00000001 USD gelistet und schaffte es bis auf einen Preis von 0,00027314 USD, ein Anstieg von 2.731.300 %.

Bemerkenswert ist auch, dass das Imitat trotz hoher Marktkapitalisierung heute um zeitweise fast 220 % steigen konnte und noch immer 111 % im Plus steht. Im Gegensatz dazu wurde heute jedoch das Original stark abverkauft, nachdem es schon zuvor über die vergangenen Tage höhere Verluste erleiden musste.

Jetzt Memecoin-DAO nicht verpassen!

Moo Deng auf Ethereum | Quelle: DEXTools

So profitieren Sie von Memecoins ohne Glücksspielfaktor

Seit Pepe Unchained müssen Sie sich nicht mehr auf Ihr Glück bei der Auswahl der Memecoins verlassen. Denn laut den Angaben von Dune schaffen es gerade einmal nur 1,38 % von dem Launchpad Pump.Fun auf die DEXs. Noch weniger von diesem Memetoken erreichen eine Marktkapitalisierung von 100 Mio. USD und ein Bruchteil von diesen kann sie auch länger halten.

Erfolgreiche Launches auf Pump.Fun | Quelle: Dune - @evelyn233

Zwar bieten Memetoken eine überdurchschnittliche Renditechance, jedoch sind viele der Guten schon hoch bewertet und von den günstigen erscheinen täglich allein auf Pump.Fun derzeit rund 7.000, wobei es auch schon mehr als doppelt so viele waren. Aufgrund dessen und der Goldrauschstimmung, konnten die Plattform seit März 124,71 Mio. USD einnehmen.

Die Launchplattform hat sich jedoch Solana als Blockchain ausgesucht, die sich noch nicht so stark wie Ethereum etabliert hat. Zudem wurden die Gewinne privatisiert, während Pepe Unchained nun erstmalig ein direktes Memecoin-Infrastrukturinvestment bietet. Aufgrund der höheren Diversifizierung und des größeren Nutzens offeriert er eine etwas höhere Sicherheit.

Aufgrund der enormen Nachfrage, welche die Pepe-Coins und andere Kryptowährungen auf Ethereum verursacht haben, kam es zu Skalierungsproblemen. Diesen soll nun mithilfe der Layer-2 von Pepe Unchained begegnet werden. Sie erhöht die TPS um das Hundertfachte und reduziert die Gebühren auf das niedrigste Niveau, um somit viele Projekte anzuziehen.

Das Angebot umfasst eine Reihe von Tools wie eine DEX, eine Bridge, einen Chain-Explorer und mehr. Denn auch Dritte werden über die Entwickler-Stipendien angeworben. Durch all diese Bemühungen soll ein für den Memecoin-Bereich optimiertes Ökosystem erschaffen werden, welches wieder die Aktivität von anderen Chains auf Ethereum zurückholt.

Deshalb hat Pepe Unchained Wellen auf dem Kryptomarkt geschlagen und sich zu dem erfolgreichsten Presale entwickelt. Dieser hat bereits mehr als 17,86 Mio. USD eingenommen und bewegt sich schnell auf sein Finanzierungsziel zu. So lange können Investoren noch eine Sicherheitspuffer mit der Staking-Rendite von 121 % aufbauen.

Jetzt in Memecoin-Ökosystem investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.