VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / 7. Oktober 2024 / Camino Minerals Corporation (TSXV:COR)(OTC PINK:CAMZF) ("Camino" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Nachgang zu seiner Pressemitteilung vom 27. Juni 2024 einen verbindlichen Aktienkaufvertrag mit Datum vom 4. Oktober 2024 ("Vertrag") mit Nittetsu Mining Co., Ltd. ("Nittetsu") und Santiago Metals Investment Holdings II SL und Santiago Metals Investment Holdings II-A LLC (zusammen die "Verkäufer") abgeschlossen hat, nach welchem Camino und Nittetsu gemeinsam (über eine chilenische Gesellschaft, die 50:50 im gemeinsamen Eigentum von Camino und Nittetsu steht) sämtliche ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Cuprum Resources Chile SpA ("Cuprum"), einer in Chile eingetragenen Gesellschaft und Eigentümerin des Projekts Puquios ("Puquios" oder das "Projekt"), eines baureifen Kupferprojekts in Chile (in "Transaktion"), erwerben.

Im Zusammenhang mit der Transaktion und vorbehaltlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange (die "Börse") hat Camino die Absicht, eine Privatplatzierung von Stammaktien durchzuführen, die vor oder gleichzeitig mit dem Abschluss der Transaktion enden soll, und zwar für einen Bruttoerlös von bis zu 2 Millionen Dollar, der als Betriebskapital verwendet werden soll. Die Bestimmungen, der Zeitrahmen und die Preisgestaltung dieser Finanzierung stehen noch nicht endgültig fest und werden in einer späteren Pressemitteilung dargelegt. Die Verkäufer haben zugestimmt, sich mit einem Betrag von 500.000 Dollar direkt oder indirekt an der Finanzierung zu beteiligen.

Die Verkäufer sind Unternehmen im Eigentum eines Fonds, der von Denham Capital Management LP ("Denham") beraten wird; sie sind gemäß den Richtlinien der Börse keine unabhängigen Parteien von Camino. Separate, von Denham beratene Fonds halten eine Aktionärsbeteiligung an Camino in Höhe von ca. 15 %, und Justin Machin, ein Managing Director von Denham, ist zudem ein Gesellschafter des Board of Directors von Camino.

Die Transaktion stellt für Camino einen nicht marktkonformen "Reverse Takeover" im Sinne von Richtlinie 5.2 der Börse dar. Das Unternehmen wird versuchen, eine Befreiung der Börse im Hinblick auf Fördervoraussetzungen in Bezug auf die Transaktion zu erlangen.

Sämtliche Dollar-Beträge in dieser Pressemitteilung lauten, sofern nicht anderweitig vermerkt, auf kanadische Dollar.

Wichtigste Nachrichten:

- Produktion aus der konventionellen Kupfermine SXEW mit Haufenlaugung

- Technologischer Vorteil mit dem Potenzial einer rentablen Verarbeitung der darunter liegenden Sulfidressource

- Vorteile bei Produktion und Ressourcen durch neue Exploration (Konzessionsblock von mehr als 13.000 Hektar), lokal von Dritten bezogenes Oxiderz und potenzielle Erschließung der Sulfidressourcen

- Operative und Erschließungssynergien für das nächste anstehende Projekt, Los Chapitos, Peru

- Weitere Exploration von IOCG-Kupfer in Los Chapitos und Kupfer-Porphyr in Maria Cecilia in Peru

Das Unternehmen schätzt das Projekt Puquios als eines der erstklassigen baureifen Kupferprojekte ein, die derzeit verfügbar sind, sowie als eines, das für die Finanzierungs- und Erschließungskapazität von Camino geeignet ist. Durch die Hinzufügung von Kupferproduktionsprojekten zu seinem Portfolio ist Camino bestrebt, seine Explorationsstrategie zu stärken, und zwar mit einer breiteren Vision der Entwicklung des Unternehmens zu einem Konsolidator im Kupfersektor, der Wertschöpfung durch Cashflow-Generierung über den Erwerb des Projekts Puquios in Chile und neue Kupferentdeckungen sowie die potenzielle Erschließung in seinem Kupferprojekt Los Chapitos und indem es weitere Erkundungsbohrungen in seinem Projekt Maria Cecilia in Peru vorantreibt. Camino verfolgt derzeit aktiv eine Unternehmensakquisitionsstrategie mit sorgfältiger Evaluierung zahlreicher Projekte im Laufe der letzten Jahre, um in Erwartung vorteilhafter makroökonomischer Bedingungen für höhere Kupferpreise ein solides Kupferportfolio aufzubauen.

"Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Camino durch den Erwerb des Projekts Puquios in Chile zu erweitern", sagte Shinichiro Mita, General Manager von Nittetsu Mining Co., Ltd. "Diese Chance steht im Einklang mit dem Bestreben von Nittetsu, seine Präsenz im Kupfersektor durch den Einsatz seiner umfassenden operativen Erfahrung und technischen Expertise auszubauen. Unsere Präsenz und Erfahrung in Chile, unter anderem die produzierende Mine Atacama Kozan und der Bau der Kupfermine Arqueros im Bezirk La Serena, in dem sich das Projekt Puquios befindet, werden komplementäre Werte in diese Unternehmung einbringen. Wir sind davon überzeugt, dass Puquios erhebliches Potenzial für eine kurzfristige Kupferproduktion besitzt, und sind gemeinsam mit Camino bestrebt, durch Projektentwicklung und langfristigen Erfolg Wertschöpfung für alle Stakeholder zu generieren. Diese Chance erweitert außerdem unsere Investition in das Kupferprojekt Los Chapitos in Peru und unsere dortige Exploration."

"Der Erwerb des Projekts Puquios stellt einen entscheidenden Schritt in unserer Strategie dar, uns zu einem mittelständischen Kupferproduzenten zu entwickeln, wobei Produktion und Cashflow im Zentrum unseres Geschäftsplans stehen", erklärte Jay Chmelauskas, Chief Executive Officer von Camino. "Das Projekt Puquios bietet das Potenzial einer langlebigen Mine in einem erstklassigen, vielversprechenden Rechtssystem, und steht im Einklang mit unserem Ziel, ein langfristiges Kupfergeschäft aufzubauen. Zusammen mit unserem Partner Nittetsu sind wir davon überzeugt, dass unser Geschäft und unser Kupferportfolio zusammen mit unseren laufenden Explorationsarbeiten in Los Chapitos und Maria Cecilia in Peru nicht nur beträchtlichen Wert für unsere Aktionäre schaffen, sondern Camino als zentralen Akteur des Kupfersektors positionieren werden."

"Momentan ist ein guter Zeitpunkt im Kupferzyklus, um Puquios, eines der wenigen baureifen Kupferprojekte in Nord- und Südamerika, an die öffentlichen Märkte zu bringen und die Partnerschaft von Denham mit Camino, die im Jahr 2021 startete, weiterzuführen", sagte Justin Machin, Managing Director von Denham. "Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Camino und Nittetsu, um Puquios durch den Bau und in die Produktion zu führen."

Beschreibung von Cuprum

Cuprum, dessen Hauptsitz sich in Santiago, Chile, befindet, hat sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralressourcen befasst, die sich nach Abschluss der Transaktion nicht ändern werden. Cuprum hat das Projekt Puquios nach der Fertigstellung eines technischen Berichts gemäß NI 43-101 im Januar 2022, der von Ausenco verfasst wurde, in seine derzeitige endgültige Machbarkeitsstufe gebracht.

Gemäß dem geprüften Jahresabschluss von Cuprum zum 31. Dezember 2023 verfügte Cuprum über ein Gesamtvermögen von 47,95 Millionen USD, einschließlich immaterieller Vermögenswerte in Höhe von 43,46 Millionen USD, die die kumulativen Kosten für die Exploration und Erschließung von Puquios darstellen, sowie über Nettobarmittel in Höhe von 2,35 Millionen USD. Zur gleichen Zeit verfügte Cuprum über Verbindlichkeiten in Höhe von 432.970 USD, wobei es außer den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen keine externen Schulden gab, was einen Nettovermögenssaldo von 47,52 Millionen USD ergab. Cuprum hat als Explorations- und Erschließungsunternehmen keine Einnahmen erzielt.

Wichtigste Punkte:

- Anfängliche Barzahlung: Barzahlung in Höhe von 10 Mio. CAD durch Nittetsu (abzüglich der bereits geleisteten Exklusivitätszahlung in Höhe von 100.000 CAD und etwaiger chilenischer Quellensteuer) bei Abschluss der Transaktion ("Closing").

- Anfängliche Gegenleistung in Form von Aktien: 10. 5 Millionen CAD in Camino-Aktien bei Abschluss, wobei die Anzahl der ausgegebenen Aktien auf der Grundlage des niedrigeren Wertes von 0,075 CAD pro Aktie und dem Preis pro Aktie oder Einheit von Camino-Aktien oder Camino-Einheiten berechnet wird, die im Rahmen einer Privatplatzierung oder einer öffentlichen Aktienfinanzierung von Camino ausgegeben werden, die bei oder vor dem Abschluss mit einem Bruttoerlös von mehr als 2 Millionen Dollar abgeschlossen wird; mit der Maßgabe, dass, wenn der Ausgabepreis der Gegenleistungsaktien durch die Börse oder aus anderen Gründen höher als 0,075 Dollar pro Camino-Aktie ist, die Verkäufer eine solche Anzahl Camino-Aktien, die ohne Kosten ausgegeben werden, erhalten, wie sie ausgegeben worden wären, wenn die Gegenleistungsaktien zu 0,075 Dollar pro Camino-Aktie ausgegeben worden wären, als Mittel zur Preissicherung. Für den Fall, dass Camino innerhalb von 12 Monaten nach dem Abschluss eine Aktienfinanzierung zu einem Preis pro Aktie/Einheit von weniger als 0,075 CAD abschließt, erhalten die Verkäufer außerdem eine solche Anzahl zusätzlicher Camino-Aktien, die ohne Kosten ausgegeben werden, wie sie ausgegeben worden wären, wenn die Gegenleistungsaktien zum Preis einer solchen nachfolgenden Aktienfinanzierung ausgegeben worden wären. Im Falle einer Unit-Finanzierung vor oder nach dem Abschluss werden die Verkäufer auch Warrants oder Wertpapiere erhalten, die den Units in einer solchen Finanzierung zugrunde liegen, und zwar in einer Anzahl, die der Anzahl der an die Verkäufer ausgegebenen Gegenwertaktien entspricht.

- Erste bedingte Zahlung: Barzahlung von 5 Mio. CAD (abzüglich der anwendbaren chilenischen Quellensteuer) bei Erhalt des früheren der folgenden Punkte: (i) (A) der geltenden Umweltgenehmigung für die rund 26 ha große Erweiterung der Abraumhalde und der sonstigen Projektinfrastruktur für Puquios oder (B) der Umweltgenehmigung bzw. der Genehmigungen für alternative Standortpläne, mit denen dasselbe Ziel für den Fortschritt des Projekts erreicht wird wie mit dem Erhalt der geltenden Umweltgenehmigung, auf die in Unterklausel (A) oben Bezug genommen wird, oder (ii) dem Datum, an dem die Verpflichtung zur Zahlung der zweiten bedingten Zahlung unten ausgelöst wird.

- Zweite bedingte Zahlung: Barzahlung in Höhe von 5 Mio. CAD (abzüglich der anwendbaren chilenischen Quellensteuer) zum früheren Zeitpunkt: (i) 3 Monate nach dem Datum, an dem die Verpflichtung zur Leistung der ersten bedingten Zahlung ausgelöst wird, (ii) dem Datum einer verbindlichen Vereinbarung, die eine Darlehensfazilität oder eine andere Finanzierungsvereinbarung belegt, die zum Zweck der Finanzierung aller oder eines Teils der Kosten für die Entwicklung, die Erweiterung, den Bau oder den Betrieb des Projekts, einschließlich einer Refinanzierung derselben ("Projektfinanzierung"), bereitgestellt wird, oder (iii) dem Datum, an dem die Verpflichtung zur Leistung der dritten bedingten Zahlung unten ausgelöst wird.

- Dritte bedingte Zahlung: Barzahlung in Höhe von 5 Mio. CAD (abzüglich einer etwaigen chilenischen Quellensteuer) zu dem früheren der folgenden Zeitpunkte: (i) einen Monat nach dem Datum, an dem die Verpflichtung zur Zahlung der zweiten bedingten Zahlung ausgelöst wurde, oder (ii) dem Datum des Beginns der Erdarbeiten (außer vorbereitenden Erdarbeiten mit veranschlagten Kosten von weniger als 10 Mio. Dollar) im Zusammenhang mit dem Bau einer Mine, einer Verarbeitungsanlage oder der damit verbundenen Infrastruktur des Projekts, je nachdem, was früher eintritt.

- Vierte bedingte Zahlung: Barzahlung in Höhe von 5 Millionen CAD (abzüglich der geltenden chilenischen Quellensteuer) zum früheren Zeitpunkt: (i) 20 Monate nach Auslösung der Verpflichtung zur Zahlung der dritten Eventualzahlung; oder (ii) dem Datum, an dem die Verarbeitungsanlage des Projekts 60 aufeinanderfolgende Tage lang mit mehr als 80 % der Nennkapazität betrieben wurde.

- Fünfte bedingte Zahlung: Barzahlung in Höhe von 5 Mio. CAD (abzüglich einer etwaigen chilenischen Quellensteuer) 12 Monate nach dem Datum, an dem die Verpflichtung zur Leistung der vierten bedingten Zahlung ausgelöst wurde.

- Bedingte Zahlungen im Allgemeinen: Nach Wahl der Verkäufer oder von Camino und Nittetsu (wobei die Verkäufer die entscheidende Stimme haben) können bis zu 50 % aller oben beschriebenen bedingten Zahlungen in Camino-Aktien auf der Basis des 20-Tage-VWAP vor dem Zahlungsdatum geleistet werden. Darüber hinaus werden die bedingten Zahlungen durch eine Verpfändung der erworbenen Cuprum-Aktien gesichert.

- NSR-Lizenzgebühr: NSR-Lizenzgebühr, die vierteljährlich an Santiago Metals II Upper Holdco LLC für alle Verkäufe von Produkten zu zahlen ist, die aus Mineralien stammen, die in allen Konzessionen, die derzeit von Cuprum gehalten werden, gewonnen werden, unabhängig davon, wo die Mineralien verarbeitet werden. Die NSR-Lizenzgebühr: (i) wird nicht durch Zeit, Rohstoff, Produktionsmenge oder gezahlte Lizenzgebühren gedeckelt; und (ii) wird von den Verkäufern frei übertragbar/veräußerbar sein. Die NSR-Lizenzgebühr beträgt 1,25 % auf alle Verkäufe abzüglich zulässiger Abzüge.

- Vereinbarung über Investorenrechte: Wird bei Abschluss abgeschlossen und gewährt Denham über seine Beteiligungen an Stellar Investment Holdings LLC und Santiago Metals Holdings II SLU (i) Beteiligungsrechte zur Aufrechterhaltung seiner prozentualen Beteiligung an Camino (solange seine prozentuale Beteiligung an Camino dann mindestens 9,9 % beträgt), (ii) Rechte zur Vertretung im Board - ein Nominierter, wenn seine prozentuale Beteiligung an Camino zwischen 9,9 %-19,9 % liegt, zwei Nominierte, wenn seine prozentuale Beteiligung an Camino zwischen 19,9 %-24. 9 %, drei Nominierte, wenn der prozentuale Anteil an Camino zwischen 24,9 %-29,9 % liegt, und vier Nominierte sowie das Recht, den Vorsitzenden des Boards zu nominieren, wenn der prozentuale Anteil an Camino mindestens 29,9 % beträgt, und (iii) nach dem ersten Jahrestag des Abschlusses oder dem Abschlussdatum der Projektfinanzierung, je nachdem, was früher eintritt, und solange der prozentuale Anteil von Denham an Camino mindestens 9,9 % beträgt, Qualifikationsrechte, um seine Camino-Aktien in jedes Prospektangebot von Camino aufzunehmen, vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen. Bis alle bedingten Zahlungen geleistet sind, kann das Board of Directors von Camino ohne die Zustimmung der Verkäufer nicht mehr als sieben Mitglieder umfassen.

- Bedingungen für den Abschluss: Zusätzlich zum Abschluss des Investorenrechteabkommens und des Royalty-Abkommens in Bezug auf die NSR-Lizenzgebühr und der Bereitstellung der oben erwähnten Aktienverpfändung ist der Abschluss an die Bedingung geknüpft, dass (i) die Aktionäre von Camino der Transaktion zustimmen (derzeit wird erwartet, dass dies den Aktionären von Camino auf einer außerordentlichen Aktionärsversammlung bis spätestens 15. Dezember 2024 vorgelegt wird), und (ii) die Börse der Transaktion zustimmt.

- Direktoren und Insider von Camino nach dem Abschluss: Zum Zeitpunkt dieses Dokuments sind 209.251.638 Camino-Aktien ausgegeben und im Umlauf. Unter der Annahme, dass (i) vor dem Abschluss der Transaktion keine Eigenkapitalfinanzierung erfolgt, (ii) bei Abschluss der Transaktion 140.000.000 Camino-Aktien an die Verkäufer ausgegeben werden (was einen Preis pro Aktie von 0,075 CAD voraussetzt) und (ii) keine Camino-Aktien zur Erfüllung eventueller Zahlungen ausgegeben werden, wird Denham nach Abschluss der Transaktion indirekt (über die Verkäufer) die Kontrolle oder Weisung über etwa 169.467.607 Camino-Aktien (47,5 %) ausüben. Die von Denham nominierten Direktoren und die Zusammensetzung der Direktoren und Führungskräfte von Camino nach Abschluss der Transaktion wurden noch nicht bestätigt. Camino wird weitere Einzelheiten zu diesen Personen und ihren Biografien bekannt geben, sobald diese vorliegen.

- Aktionärsvereinbarung zwischen Camino und Nittetsu: Camino und Nittetsu haben sich darauf geeinigt, eine Aktionärsvereinbarung in Bezug auf ihre 50/50-Investition in das Projekt abzuschließen. Die Aktionärsvereinbarung liegt in geklärter Form vor und sieht unter anderem Folgendes vor:

Gleichberechtigte Vertretung des chilenischen Unternehmens im Board, wobei das Board zunächst aus vier Direktoren besteht. Solange der Anteil jedes Aktionärs mindestens 40 % beträgt, hat jeder Aktionär das Recht, zwei Direktoren zu ernennen. Sinkt die Beteiligungsquote eines Anteilseigners unter 40 %, so hat dieser Anteilseigner nur das Recht, einen von vier Direktoren zu benennen, während der andere Anteilseigner das Recht hat, drei von vier Direktoren zu benennen. Sinkt die Beteiligungsquote eines Aktionärs unter 15 %, verliert er das Recht auf Vertretung im Board. Solange eventuelle Zahlungen ausstehen, gestattet das Board einem Vertreter der Verkäufer, als nicht stimmberechtigter Beobachter zu fungieren.

Der Anteilseigner, der als Betreiber des Projekts fungiert, hat das Recht, den Chairman des Boards zu ernennen, dessen Stimme in bestimmten Angelegenheiten, die von den Anteilseignern zu prüfen sind, den Ausschlag gibt.

Camino wird als anfänglicher Betreiber fungieren, bis eine Finanzierungszusage für das Projekt vorliegt und mit dem Bau begonnen wird, woraufhin Nittetsu als Betreiber fungiert.

Der Verkauf von Produkten aus dem Projekt wird vom Betreiber verwaltet, und jeder Anteilseigner hat das Recht, einen seinem Anteil entsprechenden Prozentsatz des verfügbaren Produkts zu erwerben.

Die Anteilseigner müssen anteilig zu Programmen und Budgets sowie zu dringenden und unerwarteten Ausgaben beitragen oder sie unterliegen einer linearen Verwässerung. Wenn die Eigentumsanteile eines Anteilseigners auf weniger als 10 % verwässern, hat der andere Anteilseigner das Recht, die Eigentumsanteile zu einem Kaufpreis zu erwerben, der dem Marktwert entspricht.

Wenn ein Aktionär seinen Anteil veräußern will, hat der andere Aktionär ein Mitspracherecht, solange er einen Anteil zwischen 40 und 50 % hält.

Über das Kupferprojekt Puquios

Das Projekt befindet sich im Bezirk La Serena, Region IV, Chile. Das Projekt verfügt über eine hervorragende Infrastruktur mit befestigten Autobahn nach Punta Colorada und einer gut gepflegten 45 km langen Schotterstraße zum Standort. Mit den Erdarbeiten für das Fundament der Verarbeitungsanlage wurde begonnen, und das Projekt befindet sich in einem baureifen Zustand; die wichtigsten Genehmigungen liegen vor. Mehrere Wasserbrunnen, die sich im Besitz von Cuprum befinden, stehen zur Verfügung, um die Mine angemessen zu versorgen, und eine 23-kV- Stromstation wurde im nahegelegenen Barrick-Stromwerk unter Vertrag genommen.

Über Nittetsu Mining Co., Ltd.

Nittetsu ist ein an der Tokioter Börse notiertes japanisches Unternehmen, das auf eine 85-jährige Geschichte als Bergbau- und Handelsunternehmen zurückblicken kann. Nittetsu ist der Betreiber der Mine Atacama Kozan, die sich im produktiven Kupferrevier Candelaria-Punta del Cobre befindet, das für seine Eisenoxid-Kupfer-Gold-artigen Erzlagerstätten bekannt ist. Darüber hinaus hat Nittetsu beschlossen, mit dem Bau der zu 80 % unternehmenseigenen Kupfermine Arqueros in Chile zu beginnen. Nittetsu hat Erfahrung in der Verarbeitung, dem Vertrieb, dem Import und dem Export von Kupfer und anderen mineralischen Produkten. Zu den weiteren Geschäftsbereichen gehören: Einkauf und Vertrieb von Kohle und Erdölprodukten, Entwicklung und Vertrieb von Ausrüstungen, Maschinen und umweltbezogenen Produkten, Immobilien, Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, Lieferung und Verkauf von Strom sowie Abbau und Vertrieb von Industriemineralien einschließlich Kalkstein.

Über Camino Minerals Corporation

Camino ist ein Kupfer-Explorationsunternehmen in der Explorations- und Entwicklungsphase mit einem Portfolio von Projekten in Peru. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines hochwertigen Kupferprojekts Los Chapitos hin zur Ressourcenbeschreibung, neuen Entdeckungen und Erschließung. Camino verfügt auch über die für Kupfer- und Goldexplorationsgenehmigungen im Kupfer-Porphyr-Projekt Maria Cecilia. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Landposition bei seinem Kupfer- und Silberprojekt Plata Dorada erweitert. Das Unternehmen ist bestrebt, ein Portfolio an fortschrittlichen Kupferanlagen zu erwerben, die das Potenzial haben, Kupfer in eine elektrisierende kupferintensive Weltwirtschaft zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Camino unter www.caminocorp.com.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

/S/ "Jay Chmelauskas"

President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Camino Investor Relations

mailto:info@caminocorp.com

Tel: (604) 493-2058

Der Abschluss der Transaktion unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Zustimmung der Börse und gegebenenfalls die Zustimmung der nicht beteiligten Aktionäre. Gegebenenfalls kann die Transaktion erst abgeschlossen werden, wenn die erforderliche Zustimmung der Aktionäre vorliegt. Es kann nicht garantiert werden, dass die Transaktion wie geplant oder überhaupt abgeschlossen wird.

Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle Informationen, die im Zusammenhang mit der Transaktion veröffentlicht oder erhalten werden, möglicherweise nicht korrekt oder vollständig sind und nicht als verlässlich angesehen werden sollten, es sei denn, sie werden im Management-Informationsrundschreiben oder in der im Zusammenhang mit der Transaktion zu erstellenden Einreichungserklärung offengelegt. Der Handel mit Wertpapieren von Camino sollte als hochspekulativ angesehen werden.

Die Börse hat die Vorzüge der vorgeschlagenen Transaktion in keiner Weise bewertet und den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte Angaben in dieser Mitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Angaben in dieser Mitteilung hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf Annahmen und Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Mitteilung enthalten Aussagen in Bezug auf die geplante Übernahme des Projekts, den Abschluss der Transaktion und die Erfüllung der damit verbundenen Abschlussbedingungen, die erwarteten Synergien zwischen Nittetsu und Camino in Bezug auf das Projekt, die Eigenkapitalfinanzierung, die Art des Geschäfts von Cuprum nach dem Abschluss sowie die Ziele, Vorgaben und Wachstumspläne des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen auf der Basis der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen, und die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Mitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem das Risiko, dass die Transaktion nicht wie erwartet oder überhaupt nicht abgeschlossen wird; das Risiko, dass das Unternehmen von der Börse keine Befreiung von der Sponsoring-Anforderung in Bezug auf die Transaktion erhält; das Risiko, dass die Eigenkapitalfinanzierung von der Börse nicht genehmigt oder anderweitig zu für Camino akzeptablen Bedingungen abgeschlossen wird; das Risiko, dass das Unternehmen die erforderlichen behördlichen und aktionärsrechtlichen Genehmigungen nicht erhält oder die üblichen Bedingungen in Bezug auf die Transaktion nicht erwartet oder überhaupt; Risiko, dass die erwarteten Synergien zwischen Nittetsu und Camino in Bezug auf das Projekt nicht wie vorgesehen oder überhaupt nicht realisiert werden; Risiko, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten des Unternehmens von den Erwartungen des Managements abweichen; Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten, oder dass es zu Verzögerungen bei der Erlangung dieser Genehmigungen und Zulassungen kommt; und Risiken im Zusammenhang mit der Lage an den Aktien- und Rohstoffmärkten. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

