Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, gab heute die Einführung von drei zusätzlichen Kurzstreckenmodulen in sein Portfolio bekannt. Bei den Modulen handelt es sich um das FC30R, ein kostengünstiges, industrietaugliches Wi-Fi-Modul, das FCU743R, mit Wi-Fi 4- und Bluetooth 5.2-Funktionen und das FCM740D, eine MCU mit Wi-Fi 4 und Bluetooth 5.2. Diese Module ermöglichen es Kunden, IoT-Geräte kostengünstiger und mit einer kürzeren Markteinführungszeit auf den Markt zu bringen.

Quectel expands IoT Wi-Fi and Bluetooth module portfolio, boosting speed and cost efficiency for faster time-to-market. (Photo: Business Wire)

"Wir sind ständig bestrebt, unseren Kunden das bestmögliche Portfolio in der gesamten Quectel-Produktpalette zu bieten", kommentierte Norbert Muhrer, Präsident und CSO von Quectel Wireless Solutions. "Die Aufnahme dieser Module erweitert die Auswahl an Optionen in unserem Portfolio für IoT-Anwendungen mit kurzer Reichweite und ermöglicht es unseren Kunden, ihre IoT-Gerätedesigns zu innovieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen."

Das FC30R ist ein ultrakompaktes, kostengünstiges WLAN-Modul in Industriequalität, das die Standards IEEE 802.11 b/g/n unterstützt. Mit einer Größe von nur 12,0 mm 12,0 mm 2,1 mm eignet es sich perfekt für Anwendungen, bei denen es auf die Größe ankommt. Es kann nahtlos in Quectel 5G-Module (RT620T-Serie), 4G-Module (EG25-Serie, AG35-Serie, EG95-Serie, EC21-Serie, EC25-Serie, EC20-Serie, EC200A-Serie, EC200 R-Serie, EC300R-LA-Serie) und andere Anwendungsprozessoren (NXP, ST, TI, Ambarella usw.) integriert werden, wodurch es für eine Vielzahl von M2M-Anwendungen geeignet ist, darunter EV-Ladegeräte, mobile Hotspots, On-Board-Diagnose (OBD), Gateways und industrielle PDAs.

Das FCU743R ist ein USB-Schnittstellen-, Hochleistungs-Wi-Fi-4- und Bluetooth-5.2-Modul, das die Wi-Fi-Bänder 2,4 GHz und 5 GHz unterstützt und eine schnelle, stromsparende WLAN-Funkübertragung mit einer maximalen Datenübertragungsrate von bis zu 150 Mbit/s ermöglicht. Mit einer ultrakompakten Größe von 13,0 mm 12,2 mm 2,0 mm ist das Modul ideal für Anwendungen, bei denen es auf die Größe ankommt.

Die Oberflächenmontagetechnologie (SMT) macht das FCU743R zu einer idealen Lösung für langlebige und robuste Designs, und das flache Profil und die geringe Größe des LCC-Gehäuses stellen sicher, dass es sich leicht in Anwendungen mit Größenbeschränkung einbetten lässt und eine zuverlässige Konnektivität mit diesen Anwendungen bietet.

Das FCM740D ist ein MCU-Wi-Fi-4- und Bluetooth-5.2-Modul, das über einen Hochleistungsprozessor mit einer Frequenz von bis zu 120 MHz verfügt und das IEEE-802.11b/g/n-Protokoll sowie BLE 5.2 unterstützt. Das Modul verfügt über einen integrierten 256 KB SRAM und 2 MB/4 MB Flash (optional) und entspricht den Sicherheitsstandards WPA-PSK, WPA2-PSK und WPA3-SAE. Das FCM740D hat einen LCC DIP-Formfaktor mit einer ultrakompakten Größe von 20,3 mm 15,8 mm 2,7 mm, was die Größe und die Kosten für die Kunden optimiert.

Mit einer Vielzahl von Energiesparmodi und Mechanismen zur Aufrechterhaltung der Verbindung ist das Modul perfekt für Smart Home, industrielles IoT, Unterhaltungselektronik und andere Anwendungen, insbesondere Haushaltsgeräte, kleine intelligente Beleuchtung und andere Anwendungen sowie IoT-Geräte mit hohen Temperaturanforderungen, wie z. B. HLK, Dimmer, Lichtleisten und intelligente Steckdosen.

Schließlich sind zwei MCU-Bluetooth-Module, das HCM511S und das HCM010S, jetzt in zusätzlichen Varianten mit stärkerer Sendeleistung und zusätzlichen Antennenoptionen erhältlich. Das HCM511S-E verfügt jetzt über eine Sendeleistung von 8 dBm und einen HF-Koaxialstecker sowie eine externe Pin-Antennenschnittstelle, während das HCM010S-E jetzt eine Pin-Antenne, einen HF-Koaxialstecker und eine optionale PCB-Antenne bietet.

Bei der Entwicklung der IoT-Module von Quectel steht die Sicherheit im Mittelpunkt. Von der Produktarchitektur bis zur Firmware-/Softwareentwicklung setzt Quectel branchenführende Verfahren und Standards ein, um potenzielle Schwachstellen durch unabhängige Testhäuser zu minimieren, und hat Sicherheitsverfahren wie die Erstellung von SBOMs- und VEX-Dateien sowie die Durchführung von Binäranalysen der Firmware in den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung integriert.

Über Quectel

Unsere Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Wir sind ein kundenzentriertes Unternehmen und ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, die durch einen herausragenden Support und Service unterstützt werden. Mit unserem wachsenden globalen Team von mehr als 5.600 Mitarbeitenden treiben wir Innovationen in den Bereichen Mobilfunk, GNSS, WLAN- und Bluetooth -Module sowie Antennen und Dienstleistungen voran.

Wir betreiben weltweit Büros und bieten global Support. Unsere internationale Führungsmannschaft widmet sich dem Fortschritt des IoT und möchte helfen, eine smarte Welt zu erbauen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und X.

