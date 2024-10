Der Investmentfonds Blackrock Greater Europe Investment Trust plc hat kürzlich bedeutende Transaktionen und Änderungen in seiner Aktienstruktur bekanntgegeben. Am 7. Oktober 2024 erwarb das Unternehmen 25.000 eigene Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von 585,02 Pence pro Aktie, die nun in der Eigentumsverwaltung gehalten werden. Nach Abwicklung dieses Kaufs wird sich das ausgegebene Aktienkapital des Unternehmens auf 98.716.640 Stammaktien belaufen, wobei 19.212.298 Aktien in der Eigentumsverwaltung verbleiben.

Auswirkungen auf Stimmrechte und Nettovermögenswert

Diese Veränderungen haben direkte Auswirkungen auf die Stimmrechtsverteilung des Unternehmens. Aktionäre sollten bei der Berechnung ihrer meldepflichtigen Beteiligungen nun 98.766.640 als Nenner verwenden, was der Anzahl der ausgegebenen Aktien ohne die in der Eigentumsverwaltung gehaltenen Anteile entspricht. Zudem wurde der unbereinigte Nettoinventarwert des Fonds zum 4. Oktober 2024 mit 617,11 Pence pro Aktie (nur Kapital) und 622,70 Pence (einschließlich des laufenden Jahreseinkommens) bewertet.

