Akrimi bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung und eine Vision für die Zukunft der Einzelhandelstechnologie mit zu NuORDER by Lightspeed

NuORDER by Lightspeed, eine führende B2B-Handelsplattform für den An- und Verkauf im Großhandel, gab heute die Ernennung von Chris Akrimi zum Head of Revenue für Lightspeed B2B NuORDER bekannt.

"Chris kann auf eine herausragende und nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit sowie als treibende Kraft für den Erfolg in Partnerschaften mit namhaften Technologieunternehmen, globalen Marken und führenden Unternehmen im Luxusgütereinzelhandel zurückblicken", so Michael Ganci, SVP of B2B Go-to-Market bei NuORDER by Lightspeed. "Seine Erfahrung und seine Fähigkeit, die Geschäftsstrategie auf die Marktanforderungen abzustimmen und dabei einen starken Fokus auf das Finanzergebnis zu legen, machen ihn zu einem entscheidenden Faktor, um den zukünftigen globalen Erfolg von Lightspeed voranzutreiben."

Akrimi war zuletzt als CEO bei The Layer tätig, einem Technologieunternehmen, das Handelsdaten durch künstliche Intelligenz (KI) transformiert. Sein Schwerpunkt lag dabei auf der Positionierung des Unternehmens an der Spitze des KI-gesteuerten Produktdatenmanagements. Zuvor war er globaler Chief Revenue Officer bei Joor. Darüber hinaus hatte Akrimi Führungspositionen bei Ralph Lauren, Eastpak und Scotch Soda inne.

"Ich freue mich über meinen Einstieg bei Lightspeed und darauf, Teil eines zukunftsorientierten, innovativen Unternehmens zu werden, das die Zukunft des Handels prägt. Mir geht es darum, Grenzen zu verschieben, den Erfolg von Unternehmen weltweit voranzutreiben und die Zukunft in einem sich schnell entwickelnden digitalen Zeitalter zu gestalten", sagte Akrimi.

Im Laufe seiner jahrzehntelangen Tätigkeit in der Einzelhandelsbranche setzte Akrimi erfolgreiche Programme in Zusammenarbeit mit globalen Unternehmen wie LVMH, Hermes, Richemont, Capri, VF Corp, Chanel, Kering und Itochu um. Akrimi hat einen Bachelor of Applied Science von der University of Bedfordshire Business School.

Über NuORDER by Lightspeed

NuORDER by Lightspeed ist eine führende B2B-Handelsplattform für den An- und Verkauf im Großhandel. NuORDER bietet eine breite Palette an Handelslösungenan, die entwickelt wurden, um den weltweiten Verkauf von Markenprodukten zu optimieren und Einzelhändlern gleichzeitig die nötigen Erkenntnisse zu liefern, um bessere Kaufentscheidungen zu treffen. Derzeit nutzen mehr als 3.000 Marken und über 100.000 Einzelhändler NuORDER, um ihre Großhandelsgeschäfte zu transformieren. Lightspeed hat NuORDER im Jahr 2021 übernommen.

Die One-Stop-Handelsplattform von Lightspeed unterstützt Unternehmen, die das Rückgrat unserer Weltwirtschaft bilden, dabei, Innovationen zu entwickeln, um Prozesse zu vereinfachen, zu skalieren und ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten. Die Cloud-Handelslösung von Lightspeed transformiert und vereinheitlicht online und physisch ablaufende Prozesse, Multichannel-Verkäufe, die Expansion an neue Standorte, globale Zahlungen, Finanzlösungen und die Anbindung an Lieferantennetzwerke.

Lightspeed wurde 2005 in Montréal, Kanada, gegründet und ist an der New York Stock Exchange (NYSE: LSPD) sowie an der Toronto Stock Exchange (TSX: LSPD) notiert. Mit Teams in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum bedient das Unternehmen Kunden aus den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe und Golf in über 100 Ländern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die prädiktiver Natur sind, von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängen oder sich auf diese beziehen. Diese Aussagen sind durch Wörter wie "wird", "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "schätzt" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die Sachverhalte beschreiben, die keine historischen Fakten sind. Derartige Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements von Lightspeed und sind naturgemäß mit zahlreichen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten behaftet, zu denen auch wirtschaftliche Faktoren gehören. Eine Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, unter anderem von den Risikofaktoren, die in unserer jüngsten Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations (Erläuterungen und Analyse der Finanzlage und der Betriebsergebnisse durch die Geschäftsführung) unter "Risk Factors" (Risikofaktoren) in unserem jüngsten Annual Information Form (jährliches Informationsblatt) und in unseren anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde, der U.S. Securities and Exchange Commission, eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. Diese Dokumente sind über unsere Profile auf SEDAR+ unterwww.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar. Die Leser sollten diese und andere Faktoren sorgfältig abwägen, wenn sie Entscheidungen in Bezug auf die nachrangigen Stimmrechtsaktien von Lightspeed treffen, und sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und obgleich die zukunftsgerichteten Aussagen auf bestimmten Annahmen basieren, die Lightspeed für angemessen hält, können die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen von Lightspeed ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sofern nicht ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt Lightspeed keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, weder aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Für weitere Informationen:

