Datalec Precision Installations (DPI), ein Anbieter von erstklassigen Dienstleistungen für die Planung, Lieferung, Konstruktion und Verwaltung von Rechenzentren, der Betreibern von Rechenzentren nahtlose und integrierte End-to-End-Lösungen zur Verfügung stellt, kündigte heute seine strategische Expansion in die Region Asien-Pazifik (APAC) an. Dieser Schritt ist ein bedeutender Meilenstein für die globale Wachstumsstrategie von DPI und unterstreicht das Engagement des Unternehmens bei der Bereitstellung von nahtlosen, integrierten End-to-End-Lösungen für Betreiber von Rechenzentren weltweit.

Die Expansion beginnt mit der Eröffnung des regionalen DPI-Hauptsitzes am Standort Singapur, der wegen seiner strategischen Lage und des robusten Ökosystems der dort vorhandenen digitalen Infrastruktur gewählt wurde. Dieser Hauptsitz wird als Sprungbrett für die geplante Expansion von DPI in die Region APAC und weitere angestrebte Expansionen in Richtung Indonesien, Australien und Malaysia dienen.

"Unser Einstieg in den APAC-Markt ist eine natürliche Fortführung unserer globalen Strategie", sagte Peter Cole, Executive Vice President for APAC von Datalec Precision Installations. "Wir engagieren uns entschieden für die Betreuung der Rechenzentrumsindustrie in dieser dynamischen Region und setzen unsere Fachkompetenz und unsere innovativen Lösungen dafür ein, den sich verändernden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden."

Angetrieben wir die Expansion von DPI in die APAC-Region durch die boomende Nachfrage nach Dienstleistungen für Rechenzentren, die wiederum durch KI, Initiativen zur digitalen Transformation, die Nutzung von Cloud-Lösungen und die Verbreitung neu entstehender Technologien getragen wird. Das umfassende DPI-Dienstleistungsportfolio, darunter Dienstleistungen rund um die Planung, Konstruktion und Instandhaltung von Rechenzentren, verschafft dem Unternehmen eine einzigartige Position, um die komplexen Anforderungen der Rechenzentrumsbetreiber in der Region zu bewältigen.

Ganz im Sinne seine Engagements für Nachhaltigkeit implementiert DPI implementiert branchenführende Praktiken, um für seine APAC-Aktivitäten einen CO2-Fußabdruck von Null zu erreichen. Diese Initiative fügt sich nahtlos in die globalen Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens ein und ist Ausdruck seines entschlossenen Einsatzes für Umweltverantwortung in allen seinen Aktivitäten.

Um eine termingerechte Projektabwicklung und die Einhaltung höchster Qualitätsstandards zu gewährleisten, wird DPI seine hochmodernen Produktionskapazitäten für die Herstellung von Produkten einsetzen, die britische Normen erfüllen. Darüber hinaus wird das Unternehmen lokale Lagerbestände in Singapur vorhalten, um Lieferzeiten zu minimieren und schneller auf Kundenanforderungen reagieren zu können.

Wesentliche Schwerpunkte der APAC-Strategie von DPI sind die Personalentwicklung und die Förderung einer vielfältigen, multikulturellen Arbeitsumgebung. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, ortsansässiges Personal einzustellen und zu entwickeln, das zum Wachstum der Rechenzentrumsexpertise in der Region beiträgt. "Unser APAC-Team wird die reichhaltigen kulturellen Hintergründe der Region widerspiegeln und diverse Perspektiven zusammenführen, um herausragende Lösungen für unsere Kunden zu schaffen", sagte Cole.

Die Expansion von DPI in die APAC-Region baut auf dem erfolgreichen Wachstum des Unternehmens in anderen Regionen auf, unter anderem auf seinem jüngsten Einstieg in den Markt der Vereinigten Arabischen Emirate. Mit seiner nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung qualitativ hochwertiger und zugleich kostengünstiger Lösungen ist das Unternehmen bestens aufgestellt, den einzigartigen Herausforderungen auf dem APAC-Markt zu begegnen, aber auch die dortigen Chancen zu nutzen.

Während des Aufbaus seiner APAC-Präsenz hält DPI an seinem Engagement für seine zentralen Werte von operativer Exzellenz, Innovation und Kundenorientierung fest. Wie vom Unternehmen verlautete, werde man dem Aufbau und der Pflege von Partnerschaften mit lokalen Unternehmen, Regierungsstellen und Bildungseinrichtungen Priorität einräumen, wenn es gilt, zur Entwicklung der digitalen Infrastruktur und der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region beizutragen.

Über Datalec

Datalec Precision Installations ist ein Anbieter von erstklassigen Dienstleistungen für die Planung, Konstruktion und Installation von Rechenzentren. Dabei stützt sich das Unternehmen auf einzigartiges technisches Fachwissen, einschließlich technischer und kritischer Reinigung, elektronischer Sicherheit und verwalteter Dienste. Unser "One Call, One Team"-Service garantiert eine nahtlose End-to-End-Lösung, die ein Maximum an Leistung und Effizienz bietet. Dank des effizienten Projektmanagements von DPI profitieren Kunden von einer Minimierung der Risiken und einer Reduzierung der Kosten. Außerdem stellt unser proaktiver und flexibler Ansatz sicher, dass unsere Kunden auf ihre Bedürfnisse individuell zugeschnittene Lösungen erhalten, die ihre Anforderungen übertreffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://datalecltd.com.

