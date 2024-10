WIF & MEW explodieren! Könnte in diesem Coin noch mehr Potenzial stecken?

Nachdem die letzte Woche ein wenig holprig und ruppig gestartet hat, scheinen die Sorgen, die den Kryptomarkt belastet haben, schon wieder abgeflaut zu sein. So konnte der Kurs der größten Kryptowährung heute bereits die wichtige Marke von 63.000 US-Dollar zurückerobern. Kurzzeitig stieg er sogar über 64.000 US-Dollar, von dort wurde er aber wieder ein wenig abverkauft. Nichtsdestotrotz scheint langsam die Uptober-Stimmung in den Markt zu kommen und diese schlägt gerade bei 2 Meme-Coins ganz besonders ein.

$WIF steigt erneut über 13 Prozent an

Ein Coin der seinen Investoren derzeit wohl besonders viel Freude macht, ist Dogwifhat ($WIF). Der Coin konnte allein in den letzten 4 Tagen um über 48 Prozent ansteigen! Seit seinem Korrekturtief am 5. August erzielte der 4. größte Meme-Coin sogar ein Plus von sagenhaften 160 Prozent. Auch ein neuer Aufwärtstrend hat sich gebildet und mit der heutigen Bewegung von über 13 Prozent steht er nun kurz vor einer entscheidenden Marke.

(Der Kurs von $WIF steht kurz vor dem nächsten wichtigen Widerstand - Quelle: Tradingview.com)

Entscheidend wird jetzt sein, ob der Kurs von Dogwifhat in den nächsten Tagen über den wichtigen Widerstand bei 2,90 US-Dollar steigen kann. Das wäre der vorletzte Widerstand bis zum Allzeithoch bei 4,85 US-Dollar, das derzeit noch etwa 81 Prozent entfernt liegt. Wenn $WIF diesen Widerstand brechen kann, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Kurs auch über das Allzeithoch steigt.

$MEW steigt um fast 26 Prozent

Ein anderer Coin, der sich heute sogar noch deutlich stärker entwickelt als $WIF, allerdings auch ein schwieriges Chartbild zeigt, ist cat in a dogs world ($MEW). Der kleine Katzen-Coin schafft heute sogar eine schier unglaubliche Bewegung von beinahe 26 Prozent und ist somit einer der stärksten Coins, die vom aufkommenden Uptober profitieren können. Dennoch zeigt $MEW derzeit ein äußerst schwieriges Chartbild.

($MEW zeigt trotz starker Tagesgewinne heute langfristig gesehen ein eher schwieriges Chartbild - Quelle: Tradingview.com)

Was die Situation um $MEW etwas schwierig macht, ist, dass sich der Kurs seit kurz nach dem Start in einer großen und hartnäckigen Seitwärtsspanne innerhalb eines umgekehrten Dreiecks befindet. Das ist eine äußerst schwer zu deutende Chartformation, bei der bis zum Ausbruch praktisch alles offen ist. Nach dem Ausbruch setzt sich der Kurs aber statistisch gesehen in über 70 Prozent der Fälle in die ausgebrochene Richtung fort. Bis dahin kommt es aber oft dazu, dass der Kurs eine Ping-Pong-Bewegung in großen Spannen macht, wie das auch im Chart von $MEW der Fall ist.

Wird dieser Coin mehr Gewinne als $WIF und $MEW erzielen?

Der Meme-Coin-Markt bietet derzeit spannende Projekte und eine Menge Coins, die das Potenzial haben, die nächste große Geschichte zu werden. Ein Coin, der diese beiden Eigenschaften vereint, ist Crypto All-Stars ($STARS). Der $STARS-Token ist bereits an sich ein gefragter Coin, weshalb er schon auf beinahe 2,1 Mio. US-Dollar explodiert ist. Aber er kann weit mehr. Er bildet nämlich das Bindeglied zwischen den großen Meme-Coins und dem sogenannten MemeVault-Ökosystem.

(Der $STARS-Token ist binnen kürzester Zeit regelrecht explodiert - Quelle: cryptoallstars.io)

Was den MemeVault so besonders macht, ist, dass er es erstmals ermöglicht, verschiedene große Coins wie $WIF, $PEPE, $DOGE und Dutzende weitere in einem einzigen großen Staking-Pool zu staken! Für Anleger bedeutet das, dass das Staking zukünftig einfacher und gewinnbringender wird.

Da Anleger mit höheren $STARS-Beständen dabei auch höhere Prämien kassieren, ist es kein Wunder, dass der Token jetzt schon eine unglaubliche Nachfrage erzielt. Außerdem wurde das ganze Projekt von zwei unabhängigen Prüfstellen namens Coinsult und SolidProof eingehend überprüft und für seriös befunden. Anleger, die die Chancen von $STARS nutzen wollen, können die Token jetzt noch besonders günstig im ICO kaufen.

