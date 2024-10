Nationalbank von Bahrain führt Bitcoin-Investmentfonds gegen Währungsentwertung ein

Dass der Bitcoin in immer mehr Ländern der Welt Anerkennung und Beachtung findet, ist nichts Neues mehr. Während etwa El Salvador schon seit Jahren den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel verwendet, entwerfen verschiedene US-Bundesstaaten wie Louisiana und Ohio bereits neue Gesetze, die den Bitcoin stärker in die Finanzpolitik einbinden.

Ein Land, das bereits kräftig in Bitcoins investiert, ist der orientalische Inselstaat Bahrain. Dieses ist aktuell das 24. reichste Land der Welt und seine Finanzpolitik soll künftig deutlich stärker auf den Bitcoin aufbauen als bisher. 13.166 $BTC (844 Millionen Dollar) besitzt Bahrain bereits und offenbar soll die Finanzpolitik in Bezug auf Kryptowährungen deutlich ausgebaut werden.

JUST IN: National Bank of Bahrain launches the first Bitcoin Investment product. pic.twitter.com/YqrFacx1IO - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 7, 2024

Der erste Bitcoin-Fonds der Golfregion

Die Nationalbank von Bahrain (NBB) hat jetzt gemeinsam mit APR Digital den ersten Bitcoin-Investmentfonds in allen Ländern des Golf-Kooperationsrats (GCC) eingeführt. Ziel sei es, ähnlich wie bei den Bitcoin-Spot-ETFs, großen Investoren eine abgesicherte, seriöse Investmentmöglichkeit in den Kryptomarkt zu bieten.

Die GCC-Region selbst besteht aus ölreichen Ländern wie Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und eben Bahrain. Da in diesen Ländern eine Menge Kapital vorhanden ist, das aus ihren Ölgeschäften stammt, ist es naheliegend, dass aus diesen Wüstenstaaten bald Milliardenbeträge in den von der NBB aufgelegten Bitcoin-Fonds fließen werden.

Zu dieser Entwicklung äußerte sich Hisham AlKurdi, Group Chief Executive, Markets & Client Solutions bei der Nationalbank von Bahrain, bereits erwartungsvoll:

"Wir sind stolz darauf, dieses maßgeschneiderte strukturierte Investment einzuführen, das den Reiz der digitalen Anlagewerte mit der Sicherheit des Kapitalschutzes verbindet. Dieses Produkt unterstreicht unser Bestreben, unseren Kunden im Bereich Vermögensverwaltung innovative und sichere Wege zur Diversifizierung ihrer Portfolios in einem sich wandelnden Investmentumfeld zu bieten. Es ist ein Beweis für die kontinuierliche Führungsrolle der NBB in der Finanzinnovation in der Region."

Welche Auswirkungen wird der $BTC-Investmentfonds auf die Kurse haben?

Der Bitcoin scheint sich dieser Tage bereits von dem kleinen Abverkauf aus der ersten Oktoberwoche zu erholen. Dabei ist er bereits wieder über die Marke von 63.000 US-Dollar angestiegen. Zeitweise notierte er sogar über 64.000, ist jetzt aber wieder ein wenig zurückgefallen.

Wie sich der Investmentfonds von Bahrain wirklich auf die Kurse auswirken wird, kann derzeit nicht ganz sicher gesagt werden. Eines ist jedoch sicher, er bildet den nächsten Schritt in einer immer schneller fortschreitenden Entwicklung, die dem Bitcoin einen festen Platz in der Finanzelite sichert.

Ebenso wie die Bitcoin-Spot-ETFs wird der $BTC-Investmentfonds der NBB wohl dafür sorgen, dass mehr institutionelle Investoren in den Kryptomarkt investieren. Das könnte den Bitcoin auf neue Höhen heben und auch interessante Neuerscheinungen mit Potenzial wie etwa Crypto All-Stars ($STARS) auf neue Höhen heben.

