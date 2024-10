NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS vor den am 23. Oktober erwarteten Quartalszahlen von 40,50 auf 41,80 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Wegen der besser als erwarteten Marktentwicklung habe sie ihre Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie des Vermögensverwalters überarbeitet, schrieb Analystin Angeliki Bairaktari in einer am Montag vorliegenden Studie. Entsprechend habe sie auch das Kursziel angehoben. Dennoch rechnet sie weiterhin mit Abflüssen aus höhermargigen aktiv gemanagten Aktien- und Multi-Asset-Fonds im dritten Quartal./ck/he



ISIN: DE000DWS1007

