In deutschen Metropolen wie München, Berlin und Hamburg ist die Nachfrage nach Wohnimmobilien enorm gestiegen, was die Mietpreise auf Rekordhöhen getrieben hat. Doch nicht nur in den Ballungsräumen sind steigende Mieten ein Problem, auch in kleineren Städten zeigt sich dieser Trend.Aktuelle Entwicklungen und ZahlenMünchen: Spitzenreiter bei den MietpreisenIn München zahlen Mieter für eine Neubauwohnung derzeit im Schnitt 25 Euro pro Quadratmeter. In besonders gefragten Lagen können die Preise jedoch leicht 30 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...