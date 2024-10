Die Merck-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen Rückgang von 1,8 Prozent auf 152,10 Euro im XETRA-Handel. Trotz des aktuellen Kursrückgangs sehen Analysten weiterhin Potenzial in dem Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 189,14 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von über 24 Prozent entspricht. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 8,90 Euro.

Dividendenausblick und Quartalsergebnisse

Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 2,31 Euro pro Aktie prognostiziert, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Im zweiten Quartal 2024 erzielte Merck einen Umsatz von 5,35 Milliarden Euro, was einem Wachstum von 0,94 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 Euro, wobei ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal zu verzeichnen [...]

