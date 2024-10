Wird die Berufung der SEC gegen Ripple jetzt doch eingestellt?

Der Rechtsstreit der SEC gegen Ripple, das Unternehmen hinter $XRP um eine Strafzahlung und vor allem die Einstufung von $XRP, scheint einfach immer wieder für eine Überraschung gut zu sein. Nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde in letzter Minute angekündigt hatte, Berufung gegen das zuletzt von der Richterin Analisa Torres gesprochene Urteil, das mehrheitlich zugunsten von Ripple ausfiel, einlegen zu wollen, reagierte der $XRP-Kurs geschockt.

$XRP verlor mit über 12 Prozent deutlich. Erst gestern berichteten verschiedene Quellen darüber, dass die Ripple-Community eine Petition gegen die SEC zur Aufhebung der Berufung gestartet hat. Mit über 7.000 Unterschriften in nur 4 Tagen. Und tatsächlich scheint die SEC jetzt entsprechende Überlegungen anzustellen.

Die SEC beraumt eine Notfallsitzung an

Laut aktuellen Meldungen auf X (ehemals Twitter) beraumt die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eine Notfallsitzung in der US-Hauptstadt Washington D.C. an. In dieser soll von verschiedenen Beamten, Kommissaren und Vorständen besprochen werden, ob und wie es zu einer Einigung mit Ripple um den Streitfall von $XRP kommen könnte!

BREAKING: The SEC has scheduled an emergency meeting to discuss a settlement of the XRP lawsuit appeal. pic.twitter.com/W9aaEhcOjj - Levi | Crypto Crusaders (@LeviRietveld) October 7, 2024

Ob das etwas mit der Petition der Anleger zu tun hat, ist fraglich. Dennoch scheint die SEC zu bemerken, dass ihre Erfolgschancen in der Fortsetzung des Rechtsstreits eher gering sind. Zudem stellt sich ein großer Teil der Anleger, die die Behörde laut eigener Aussage schützen möchte, ebenfalls gegen sie, denn die $XRP-Community gehört zu den stärksten und loyalsten am ganzen Kryptomarkt.

Es könnte also tatsächlich passieren, dass die SEC dem Unternehmen Ripple unter seinem CEO Brad Garlinghouse bald ein Angebot macht. Fraglich ist wiederum, wie der dazu steht, eines anzunehmen. Für ihn und sein Unternehmen war das Urteil der letzten Hauptverhandlung nahe an einem vollkommenen Sieg. Erst kürzlich erklärte er, der SEC gehe es nicht mehr um Anlegerschutz, sondern um einen persönlich motivierten Rachefeldzug.

Was passiert mit $XRP, wenn die SEC die Berufung fallen lässt?

Der Kurs von $XRP ist seit Jahren wie gelähmt durch den Rechtsstreit und bewegt sich seit 2018 praktisch nur seitwärts. Damit hat die 7. größte Kryptowährung zahlreiche Bull Runs verpasst. Die $XRP-Community glaubt fest daran, dass Ripple all diese verpassten Bullenmärkte in einem einzigen großen aufholen könnte, wenn eines Tages der Rechtsstreit beendet ist.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.