NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hermes vor den Zahlen zum dritten Quartal von 2200 auf 2460 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterhersteller dürfte sich mit seinem Zahlenwerk erneut von seinen Mitbewerbern abheben, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit "gesunden Zuwächsen", sowohl in der EMEA-Region als auch in Amerika, da Millionäre weiter in Scharen zu Hermès strömten./ck/he



