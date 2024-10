Toronto, (ots/PRNewswire) -- Übernahme von Stillman Digital: DeFi Technologies hat erfolgreich Stillman Digital übernommen, einen führenden Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte mit einem Handelsvolumen von über 20 Mrd. USD seit 2021, wovon 5 Mrd. USD allein im zweiten Quartal 2024 anfielen. Stillman Digital bietet Produkte und Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte in den Bereichen elektronische Handelsausführung, Market Making und OTC-Blockhandel an.- Strategisches Wachstum: Die Übernahme von Stillman Digital steht im Einklang mit den Zielen von DeFi Technologies, die Handelskapazitäten zu erweitern und sowohl den Kundenstamm als auch die Einnahmequellen zu diversifizieren. Durch die Internalisierung der Handelsströme von Portfoliounternehmen wie Valour wird DeFi Technologies die Expertise von Stillman Digital nutzen, um sein Arbitrage Trading Desk, DeFi Alpha und seine globalen Aktivitäten zu stärken. Die Übernahme unterstützt auch die institutionelle Wachstumsstrategie von Stillman Digital, da sie Zugang zu Möglichkeiten innerhalb des Netzwerks, der Bilanz und der Vertriebskanäle von DeFi Technologies bietet.- Künftige Einnahmequellen: Stillman Digital Bermuda plant, mit der Unterstützung von DeFi in neue Geschäftsbereiche zu expandieren, darunter Custody, Foreign Exchange und Proprietary Trading, die das zukünftige Wachstum vorantreiben sollen.TORONTO" 7. Oktober 2024 /PRNewswire/ - DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen leistet ("DeFi"), freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Stillman Digital Inc. und Stillman Digital Bermuda Ltd. (gemeinsam firmierend als "Stillman Digital"1), einem führenden globalen Liquiditätsanbieter, der branchenweit führende Handelsausführungs-, Abwicklungs- und Technologiedienstleistungen anbietet (die "Akquisition"), bekannt zu geben.Die wichtigsten Produkte und Dienstleistungen von Stillman Digital- Elektronische Handelsabwicklung: Stillman Digital generiert ein monatliches Volumen von über 500 Millionen US-Dollar mit 24/7 Streaming-Preisen und bietet eine hohe Liquidität über alle verfügbaren Vermögenswerte hinweg. Kunden können Geschäfte über das Webportal oder die API ausführen, wobei Kursdaten von mehr als 30 globalen Börsen und Handelsunternehmen zusammengetragen werden. Zusätzlich werden komplexe Ordertypen (TWAP, VWAP) und Preisdatenströme für die 300 wichtigsten Token angeboten.- OTC-Blockhandel: Stillman Digital verarbeitet Handelsvolumen von durchschnittlich mehr als 2 Millionen US-Dollar und bietet einen umfassenden Concierge-Service für große Handelsblöcke. Der Handel wird per Sprache oder Chat abgewickelt, wobei die manuellen Handelsbestätigungen durch das Backoffice erfolgen. Stillman fungiert als globale On-/Off-Rampe für die Kryptomärkte und verarbeitet ein tägliches Ramp-on-Volumen zwischen 40 und 80 Millionen US-Dollar und ein monatliches Handelsvolumen von über 1 Milliarde US-Dollar.- Market-Making: Stillman Digital stellt über strategische Partnerschaften und Börsen Liquidität für zentrale Limit-Orderbuchprodukte zur Verfügung. Das Unternehmen wickelt derzeit ein monatliches Volumen von 400 Millionen US-Dollar ab und verzeichnet ein schnelles Wachstum.Neu zugelassene und zukünftige Einnahmequellen2- Institutioneller Schwerpunkt: Im Rahmen seiner breit angelegten Wachstumsstrategie wird Stillman Digital seine strategische Entwicklungsplanung fortsetzen und sich dabei auf die Erweiterung und Vertiefung der Beziehungen zu großen Unternehmen und institutionellen Kunden konzentrieren. Durch die Nutzung seiner bestehenden erstklassigen aufsichtsrechtlichen Lizenzen, seiner proprietären Handelstechnologie und seines Liquiditätsnetzwerks ist Stillman Digital in der Lage, als Teil des breiteren Defi Technologies-Ökosystems zusätzliches Wachstum und Marktanteile zu erzielen. Die Plattform von DeFi wird dazu beitragen, Ertragssynergien und Größenvorteile durch ihre Vertriebskanäle, ihre Bilanz und ihre Marketingkompetenz zu erschließen.- Verwahrung (Custody): Stillman Digital bietet sichere Speicherlösungen mit fortschrittlicher Verschlüsselung, Multi-Signatur-Technologie und Versicherung. Durch den Einsatz modernster Verschlüsselungs- und Multisignaturtechnologie bietet Stillman ein Höchstmaß an Sicherheit und bietet sowohl Cold Storage für die langfristige Aufbewahrung von Vermögenswerten als auch Hot-Wallet-Lösungen für den bequemen Zugriff. Stillman Digital bietet eine 24/7-Überwachung und Unterstützung, um das Vermögen seiner Kunden zu schützen und strenge Compliance- und Regulierungsstandards zu implementieren und so dauerhaft Vertrauen und Transparenz zu schaffen. Einnahmen werden durch Verwahrungsgebühren erzielt, die sich nach dem Volumen und dem Wert der verwalteten Vermögenswerte richten.- Devisen (Foreign Exchange): Stillman Digital plant, einen wettbewerbsfähigen Währungsumtausch mit Zugang zu einer breiten Palette von Fiat- und digitalen Vermögenspaaren zu ermöglichen. Mithilfe fortschrittlicher Handelsalgorithmen und Liquiditätsanbieter sorgen sie für eine optimale Ausführung. Kunden profitieren von Markteinblicken und -analysen in Echtzeit, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen, und haben Zugang zu anpassbaren Handelsschnittstellen über das Webportal oder die API. Einnahmen werden über die Spreads für Währungspaare und das Handelsvolumen erzielt.- Eigenhandel (Proprietary Trading): Die künftige Bilanzmaximierung wird durch marktneutrale Eigenhandelsaktivitäten auf verschiedenen Märkten für digitale Vermögenswerte erreicht. Um beständige Kapitalerträge zu erzielen, werden ausgefeilte Handelsstrategien und Risikomanagementtechniken eingesetzt. Modernste Technologie und Datenanalyse werden eingesetzt, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Strenge Kontrollen der Einhaltung von Vorschriften und Bestimmungen werden durchgeführt, um Risiken zu mindern und die Einhaltung der geltenden Gesetze zu gewährleisten. Einnahmen werden durch Handelsgewinne erzielt.Es wird erwartet, dass die Technologieinvestitionen und die Diversifizierung der Kunden von Stillman Digital weiterhin ein profitables Wachstum ermöglichen. Die etablierte Glaubwürdigkeit im In- und Ausland und das umfangreiche Netzwerk an Bankbeziehungen schaffen einen Wettbewerbsvorteil und bilden die Grundlage für einen anhaltenden Erfolg. Es wird erwartet, dass die Dienstleistungen in den Bereichen Verwahrung (Custody), Devisen (Foreign Exchange) und Eigenhandel (Proprietary Trading) den zukünftigen Umsatz steigern und die Marktpräsenz von Stillman weiter ausbauen werden.________________________ 1 Nicht alle Produkte und Dienstleistungen sind fürjedes Unternehmen und jede Gerichtsbarkeit verfügbar 2 Diese Produkte werdenausschließlich von Stillman Digital Bermuda Ltd. angeboten.Strategische Übernahme für WachstumDie Übernahme steht im Einklang mit den strategischen Zielen von DeFi Technologies, da sie die Handelskapazitäten stärkt und sowohl den Kundenstamm als auch die Einnahmequellen diversifiziert. Durch die Integration von Stillman Digital in seine Geschäftstätigkeit plant DeFi Technologies, einen Teil der Handelsströme seiner Portfoliounternehmen wie Valour zu internalisieren und Stillmans Fachwissen zu nutzen, um seine Handelskapazitäten innerhalb von DeFi Alpha und seiner globalen Geschäftstätigkeit zu verbessern.DeFi Technologies beabsichtigt, die institutionelle Wachstumsstrategie von Stillman Digital weiter zu unterstützen, indem das Unternehmen durch sein Netzwerk, seine Bilanz, sein Rebranding, seine Vertriebskanäle und als Teil der breiteren Gruppe von DeFi Technologies-Unternehmen Zugang zu mehr Möglichkeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte erhält.Darüber hinaus wird die Akquisition den Kundenstamm von DeFi Technologies diversifizieren und die Einnahmeströme stabilisieren. Während Valour in erster Linie Privatkunden und vermögende Kunden bedient, konzentriert sich Stillman Digital auf institutionelle Kunden und bietet ein ausgewogenes Kundenportfolio. Darüber hinaus wird Stillmans On-/Off-Ramp-Geschäft, das während des Marktabschwungs 2022 um 178 % wuchs, dazu beitragen, die eher zyklischen, an Krypto-Preisbewegungen gebundenen Einnahmen von Valour auszugleichen, die Abwärtsvolatilität zu mildern und Stabilität unter allen Marktbedingungen zu gewährleisten.Details zur TransaktionIn Verbindung mit der Akquisition erwarb DeFi Technologies alle ausgegebenen und ausstehenden Wertpapiere von Stillman Digital für 2,5 Millionen Stammaktien von DeFi Technologies (die "Payment Shares"). 1 Million der Payment Shares unterliegen einem Lock-up-Zeitplan und werden über einen Zeitraum von einem Jahr freigegeben. Im Zusammenhang mit der Übernahme wurden keine Vermittlungsgebühren gezahlt.Kommentare der GeschäftsführungJonathon Milks, CEO von Stillman Digital, kommentiert: "Die Zusammenarbeit mit DeFi Technologies signalisiert eine aufregende neue Phase in der Entwicklung von Stillman Digital. Diese Partnerschaft wird unsere Fähigkeit, institutionellen Kunden hochwertige Liquiditätslösungen und Handelsdienstleistungen anzubieten, weiter stärken. Gemeinsam werden wir die Lücke zwischen dem traditionellen Finanzwesen und dem dezentralisierten Finanzwesen weiter schließen. Wir freuen uns darauf, das weitreichende Netzwerk des DeFi-Teams in der Web3-Branche zu nutzen, um die Kundenakquise voranzutreiben und das profitable Wachstum weiter voranzutreiben, während wir gleichzeitig auf dem soliden technologischen und regulatorischen Rahmen aufbauen, den wir in den letzten vier Jahren bei Stillman entwickelt haben."Olivier Roussy Newton, Chief Executive Officer von DeFi Technologies, kommentierte: "Die Übernahme ist ein strategischer Schritt, der nicht nur unsere Fähigkeiten im Handelssektor erweitert, sondern auch unseren Kundenstamm und unsere Einnahmeströme diversifiziert. Wir freuen uns darauf, die Expertise von Stillman Digital in unser Unternehmen zu integrieren und unser umfassendes Serviceangebot zu erweitern."Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.comInformationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist in der Finanztechnologie tätig und leistet Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter, und für weitere Informationen besuchen Sie https://defi.tech/Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, "ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF).1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören zur neuartigen, physisch unterstützten Plattform für digitale Vermögenswerte. Darüber hinaus bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Die entsprechenden Produkte sind an europäischen Börsen sowie bei Banken und Broker-Plattformen notiert. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK) Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Das Flaggschiff von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind. Für weitere Informationen über Valour, zum Abonnieren oder um Updates zu erhalten, besuchen Sie valour.comWarnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über den Abschluss der Akquisition, die Geschäfts- und Wachstumschancen von Stillman Digital, die durch die Akquisition erzielten Synergien, die Ausgabe und Freigabe von Payment Shares, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz von dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerten, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung von dezentralen Finanzprodukten und digitalen Vermögenswerten, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzprodukte und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Olivier Roussy Newton, Geschäftsführender Direktor, ir@defi.tech, (323) 537-7681Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2524270/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Completes_Acquisition_o.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-schlieWt-die-ubernahme-des-fuhrenden-anbieters-von-liquiditat-fur-digitale-vermogenswerte-stillman-digital-ab-302269258.htmlOriginal-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171105/5880967