FREMONT, Kalifornien (ots) -Foxit (https://www.foxit.com/de/), ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Lösungen, freut sich bekanntzugeben, dass der Foxit PDF Editor und der PDF Editor Pro mit KI-Assistenten jetzt nativ auf PCs mit Snapdragon®-Prozessoren unterstützt werden. Diese Integration bietet kommerziellen und privaten PC-Kund*innen eine deutlich verbesserte Leistung und Funktionalität - wie z. B. Kund*innen, die mit PDF-Dateien auf den neuesten Geräten von Dell Technologies mit Snapdragon® arbeiten.Native Snapdragon®-Unterstützung bezieht sich auf Software, die für die direkte Ausführung auf Snapdragon®-Prozessoren entwickelt und optimiert wurde, ohne dass Emulations- oder Übersetzungsschichten erforderlich sind. Dadurch kann die Software die vollen Vorteile der Snapdragon®-Funktionen nutzen - was zu verbesserter Leistung, Kompatibilität und Akkulaufzeit sowie zu einer geringeren Komplexität und Wartungsanforderungen führt - im Vergleich zur Ausführung der Software in einer emulierten Umgebung.Foxits Lösungen revolutionieren die Verwaltung von PDF-Dokumenten, indem sie KI-Innovationen und die Leistungsfähigkeit von ChatGPT nutzen, um die Produktivität und das Nutzungserlebnis zu verbessern. Foxit hat seine Software so entwickelt, dass sie die in PCs verwendeten Snapdragon®-Prozessoren, wie sie beispielsweise von Dell Technologies angeboten werden, nativ unterstützt. Das bedeutet, dass die Foxit PDF-Lösungen direkt auf der Snapdragon®-Hardware ausgeführt werden können - ohne den Leistungsaufwand einer Emulation. Darüber hinaus profitieren User*innen von intelligenter Automatisierung, natürlicher Sprachverarbeitung und fortschrittlichen Dokumentenmanagement-Tools, um Arbeitsabläufe zu optimieren, die Produktivität zu steigern und das volle Potenzial ihrer PDF-Dokumente freizusetzen."Wir freuen uns, bekanntzugeben, dass wir unsere branchenführenden PDF-Lösungen auf den leistungsfähigsten PCs mit Snapdragon® bereitstellen", sagt Andrew Travis, Executive Vice President of Sales bei Foxit. "Foxits Engagement für die native Unterstützung der Snapdragon®-Plattform ermöglicht uns, erhebliche Verbesserungen zu liefern, einschließlich eines schnelleren Renderings und einer schnelleren Verarbeitung von Inhalten, was zu einer deutlich gesteigerten Produktivität und einem unvergleichlichen Nutzungserlebnis führt."Mit den branchenführenden Lösungen von Foxit können PC-User*innen, PDF-Dokumente mühelos erstellen, bearbeiten, daran zusammenarbeiten und schützen. Durch die Kombination der fortschrittlichen Funktionen des Foxit PDF Editors mit der KI-gesteuerten natürlichen Sprachverarbeitung von ChatGPT ermöglichen PCs mit Snapdragon® User*innen eine intuitivere und effizientere Interaktion mit PDFs. Die Integration von ChatGPT sorgt für eine intelligente Automatisierung und verbessert das Nutzungserlebnis, indem sie intelligente Interaktionen für Aufgaben wie Schwärzen, Dokumentenanmerkungen und das Ausfüllen von Formularen ermöglicht.Über FoxitFoxit (https://www.foxit.com/de/) ist ein führender Anbieter innovativer PDF (https://www.foxit.com/de/pdf-editor/)- und eSignatur (https://www.foxit.com/de/esign-pdf/)-Produkte und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen ihre digitale Transformation vorantreiben und die Verwaltung von PDF-Dokumenten vereinfachen können. Die vielfältige Produktlinie, einschließlich Foxit PDF Editor und Foxit PDF Editor+, bietet User*innen mit benutzerfreundlicher Desktop-Software, mobilen Apps und Cloud-Diensten die Möglichkeit, ihre Produktivität zu steigern - von überall und auf jedem Gerät. Auch Softwareentwickler*innen binden Foxits innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de/.Pressekontakt:Helena EngelbertP.E.R. Agency GmbH+49 30 6098 05-616helena.engelbert@per-agency.comOriginal-Content von: Foxit Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143182/5880982