BATTERIEN - Der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, Holger Hanselka, setzt auf neue Verfahren zur Batterieherstellung. So entwickele Fraunhofer derzeit ein neues Verfahren zur Herstellung von Feststoffzellen, die zur nächsten Generation von Batterien führen könnten. "Wenn wir das beherrschen, werden alle unsere Batterien haben wollen" sagt Hanselka im Interview mit dem Handelsblatt. Zugleich kritisiert der Fraunhofer-Präsident die von der Bundesregierung angekündigten Kürzungen im Forschungsbereich. "Da sehe ich Gefahr im Verzug", sagt Hanselka. (Handelsblatt)

BANKEN - Viele Banken und Sparkassen in Deutschland können sich Fusionen vorstellen. Das geht aus Umfragedaten der Finanzaufsicht Bafin und der Bundesbank hervor, die am Montag im Rahmen der Ergebnisse der Stresstests für kleine und mittelgroße Kreditinstitute (LSI) vorgestellt wurden. In der Erhebung geben mehr als die Hälfte der Befragten an, sich eine Fusion vorstellen zu können oder sich bereits in einem Fusionsprozess zu befinden. Bundesbankvorstand Michael Theurer verwies darauf, dass die Debatte im genossenschaftlichen Bereich voll im Gange sei. Bei den Sparkassen gebe es die Diskussion teilweise auch. (Süddeutsche)

CYBERSICHERHEIT/KI - Als Fluch und Segen erweist sich Künstliche Intelligenz (KI), wenn es um Cybersicherheit geht. Ein Großteil der Banken und Versicherungen in Deutschland fürchtet, dass Hacker verstärkt auf KI setzen, um Daten auszuspähen bzw. zu erbeuten und sich falsche Identitäten zuzulegen. Beispielsweise könnten Deepfakes, also KI-generierte Videos, Audio- und Bildformate, es Tätern leichter machen, ihre Ziele zu erreichen. Die Finanzbranche antwortet auf die wachsende Bedrohung ebenfalls mit KI. So sind der Umfrage zufolge in nächster Zeit in vielen Häusern entsprechende Investitionen geplant. (Börsen-Zeitung)

