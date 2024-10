Stuttgart (ots) -Highlights:- Google listet P3 als zertifizierten Partner in seinem Third-Party Lab (3PL)-Programm, dass die Einhaltung des Android Automotive-Betriebssystems (AAOS) sicherstellt.- P3 wurde als einer der Zertifizierungspartner für Google im Bereich Fahrzeug-Infotainment (IVI) im neuen Android Automotive-Partnernetzwerk ausgewählt.- P3 ist ein international tätiges Technologie- und Softwareberatungsunternehmen mit über 28 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Automobilindustrie.Das international tätige Beratungsunternehmen P3 gibt bekannt, dass es von Google offiziell als Partner für das Third-Party Laboratory (3PL)-Programm akkreditiert wurde. P3 ist damit verantwortlich für die Prüfung und Zertifizierung von Infotainment-Systemen (IVI) im Fahrzeug, die auf dem Android Automotive-Betriebssystem basieren.Überblick zur PartnerschaftDurch die Partnerschaft zwischen P3 und Google wird ein umfassender Rahmen geschaffen, um die Zertifizierung von autorisierten Originalgeräteherstellern (OEMs) zu gewährleisten. P3 übernimmt dabei die Verantwortung für umfassende Tests und Zertifizierungen, um sicherzustellen, dass Infotainmentsysteme auf Basis des Android Automotive OS (AAOS) den höchsten Anforderungen an Qualität und Zuverlässigkeit gerecht werden.P3 als akkreditierter Android Automotive 3PL-Dienstleister für AAOS und xTSDas Android Automotive OS ist eine Infotainment-Plattform, die von Automobilherstellern direkt in ihre Fahrzeuge integriert wird. Fahrer profitieren von einer benutzerfreundlichen und intuitiven Schnittstelle, die speziell für den Fahrzeugbildschirm entwickelt wurde. Um ein Infotainment-System mit Google-Diensten in einem Fahrzeug zu integrieren, müssen OEMs bestimmte Kompatibilitäts- und Qualitätsstandards erfüllen und die entsprechenden Zertifizierungen von Google erhalten.Google erwartet von OEMs, dass sie eine Reihe umfassender Tests durchführen, bevor eine Android-Softwareversion freigegeben werden kann. Diese Testreihe wird als xTS bezeichnet und umfasst unter anderem Kompatibilitäts- und Anbietertests, die Build-Test-Suite sowie die Sicherheitstest-Suite.P3 führt eine breite Palette an xTS-Testfällen durch, darunter CTS (Compatibility Test Suite), VTS (Vendor Test Suite), CTS-on-GSI (Generic System Image), VTS GKI (Generic Kernel Image), STS (Security Test Suite), BTS (Boot Test Suite) und ATS (Automotive Test Suite). Der Fokus des Teams liegt auf der Automatisierung von Testprozessen, um die Effizienz zu steigern, manuelle Arbeiten zu reduzieren und die Kosten zu optimieren. P3 setzt kontinuierlich xTS-Tests um, analysiert sorgfältig die Ergebnisse und dokumentiert mögliche Fehler, um höchste Qualitäts- und Leistungsstandards sicherzustellen.Weltweite PräsenzAls 3PL-Partner von Google für Android Automotive wird P3 seine Dienstleistungen an mehreren Standorten weltweit anbieten, darunter Stuttgart (Deutschland), Paris (Frankreich), Detroit (USA), Tokio (Japan) und Seoul (Südkorea). Mit einem globalen Netzwerk von Experten im Bereich der Automobiltechnik kann P3 OEM-Partnern international Unterstützung bieten und dabei lokalisierte Fachkenntnisse und flexible Lösungen bereitstellen.Engagement für Exzellenz"Die Akkreditierung als 3PL-Partner von Google für Android Automotive IVI-Systeme ist eine große Ehre und bestätigt unser Engagement für höchste Qualität und Innovation. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Google und unseren OEM-Partnern, um zukunftsweisende Infotainmentsysteme zu entwickeln, die das Fahrerlebnis weltweit verbessern. P3 hat in der Vergangenheit erfolgreich viele OEMs bei der Erfüllung der xTS-Zertifizierung für verschiedene Fahrzeugreihen unterstützt. Diese Anerkennung durch Google unterstreicht unsere Rolle bei der Bereitstellung von benutzerfreundlichen Infotainmentsystemen, die durch die Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten von Android Automotive bereichert werden," so Marius Mailat, CTO von P3.Über P3P3 ist ein unabhängiges, internationales Technologie- und Softwareberatungsunternehmen, das 1996 in Aachen gegründet wurde. P3 bietet technische Beratung, Ingenieurdienstleistungen und Softwareentwicklung in verschiedenen Bereichen an, darunter die Automobil- und Energiebranche. Mit über 1800 Mitarbeitern und 19 Tochtergesellschaften an 30 Standorten weltweit steht P3 für innovative Lösungen in diversen Branchen.Weitere Informationen finden Sie auf der P3 Group Website (https://www.p3-group.com/en/p3-experte/android-automotive/) oder auf P3 Group LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/p3/)Pressekontakt:Cynthia Ritchiecynthia.ritchie@p3-group.com+44 20 4518 7555Original-Content von: P3 Automotive GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100059/100923950