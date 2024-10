Uptodown Turbo wurde nun offiziell weltweit eingeführt. Dieser neue Abonnementdienst bietet einzigartige Funktionen für Benutzer, die das Beste aus dem Uptodown-App-Store herausholen und gleichzeitig die Nachhaltigkeit des Projekts direkt unterstützen möchten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241007014518/de/

Der App Store für Datenschutz, Sicherheit und Freiheit: Abonniere Uptodown Turbo, genieße exklusiven Zugang zu Premiumfunktionen und unterstütze unser Projekt! (Photo: Business Wire)

Uptodown Turbo ist die Lösung der Plattform, um als App-Marktplatz unabhängig zu bleiben, der sich auf Sicherheit, Datenschutz und eine verbesserte Benutzererfahrung konzentriert frei von traditioneller Werbung und dem Einfluss großer Plattformen. Über 37.000 Benutzer haben sich während der Testphase vorregistriert.

Funktionen und Preise

Abonnenten genießen die folgenden Vorteile: werbefreie Navigation, verbesserte Sicherheitsfunktionen, Profilanpassung, exklusive Avatare, Hervorhebung von Community-Kommentaren über Standardinteraktionen und vorrangiger Support. Darüber hinaus werden in den kommenden Monaten neue Funktionen eingeführt.

Als Bonus erhalten Uptodown-Turbo-Abonnenten bis zu 80 Rabatt, wenn sie sich für NordVPN, einen der effizientesten und zuverlässigsten VPN-Dienste, anmelden.

Uptodown Turbo kostet 2,99 USD/Monat regionale Steuern, mit der Option, ein Jahresabonnement für 24,99 USD abzuschließen das entspricht einem Rabatt von 30 gegenüber dem monatlichen Tarif.

Für Nicht-Turbo-Nutzer bleibt Uptodown weiterhin völlig kostenlos, sie können weiterhin die Basisdienste mit integrierter Werbung wie bisher nutzen.

Ein neues Modell für eine neue Phase im mobilen Ökosystem

Angesichts der anhaltenden Veränderungen in der Online-Werbelandschaft ist Uptodown davon überzeugt, dass das Angebot eines VIP-Dienstes mit exklusiven Funktionen es der Plattform ermöglichen wird, ihre hohen Standards beizubehalten und gleichzeitig die Einschränkungen zu vermeiden, die mit traditionellen Web-Monetarisierungsmodellen verbunden sind. Mit den Worten von Luis Hernandez, dem CEO von Uptodown: [...] Uptodown Turbo ist der erste Schritt, um die Art und Weise zu verändern, wie Apps in der Mobilfunkbranche vertrieben und bezogen werden. Wir schlagen vor, einen Store aufzubauen, der unabhängig, privat und sicher ist und sich ausschließlich auf die Interessen von Nutzern und Entwicklern konzentriert. Damit dies geschehen kann, müssen wir unsere Beziehung zur Community und die Art und Weise, wie traditionelle Stores in der Vergangenheit finanziert wurden, ändern. [...]

Über Uptodown

Uptodown ist ein auf Android spezialisierter App-Marktplatz, der 2002 gegründet wurde und seinen Sitz in Málaga (Spanien) hat. Er bietet einen Katalog mit mehr als 300.000 Apps, die in Kategorien unterteilt sind und von Rezensionen und Medieninhalten begleitet werden, die von seinem Redaktionsteam erstellt wurden. Über 100 Millionen Nutzer laden jeden Monat Apps von der offiziellen Website und App herunter. Mehr als 100.000 Entwickler vertrauen bereits auf Uptodown, um ihre Produkte zu vertreiben. https://en.uptodown.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241007014518/de/

Contacts:

Presse:

Raúl Rosso

raul@uptodown.com