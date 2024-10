The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.10.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.10.2024



ISIN Name

DE000DK03J35 DEKA DL FESTZINS 21/24

US606822CA06 MIT.UFJ FIN. 21/25 FLR

XS1694219780 SUMIT.MIT.FIN 17/24 MTN

EU000A1G0DQ6 EFSF 17/24 MTN

CH0500709925 ORASCOM DEV. 19/24

US24422EWM73 JOHN DEERE C 22/24 MTN

AU0000010522 MACQUARIE GRP DEF. CNS 3

DE000HLB7267 LB.HESS.THR.CARRARA04ZF/2

DE000A351Y37 KRED.F.WIED.23/33 MTN

© 2024 Xetra Newsboard