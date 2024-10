Eine schwache US-Börse am Vorabend und teils heftige Verluste in Asien am Morgen dürften den DAX am Dienstag zunächst wieder unter 19.000 Punkte zurückwerfen. Ein Rutsch unter die Unterstützung bei 18.925 Punkten sollte vermieden werden. Ansonsten droht ein Test der 50-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 18.481 Zählern. Die viel beachtete 200-Tage-Linie wartet dann erst bei 18.006 Zählern. Die Wall Street ist mit Verlusten in die neue Handelswoche gestartet, die großen Indizes haben die Gewinne ...

