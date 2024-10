Amazon testet innovative Liefermethoden und plant gleichzeitig ein exklusives Shopping-Event für Prime-Mitglieder. In Frankfurt lief ein vierwöchiger Versuch, Pakete umweltfreundlich per Straßenbahn zu transportieren. Dieses "Last-Mile-Tram"-Projekt, in Zusammenarbeit mit der Verkehrsgesellschaft Frankfurt, zielt darauf ab, den innerstädtischen Verkehr zu entlasten und die Emissionen zu reduzieren. Die Ergebnisse dieser Studie könnten Amazons Logistikstrategie nachhaltig beeinflussen und somit auch Auswirkungen auf die Aktienperformance haben.

Prime Big Deal Days versprechen Umsatzschub

Parallel dazu kündigt der Onlineriese die "Prime Big Deal Days" für den 8. und 9. Oktober 2024 an. Dieses 48-stündige Event verspricht Millionen exklusiver Rabatte für Prime-Abonnenten, was das Potenzial hat, den Umsatz signifikant zu steigern. Mit Rabatten von bis zu 55 Prozent auf Amazon-Geräte und Angeboten in über 35 Produktkategorien könnte dieses Ereignis den Aktienkurs positiv beeinflussen, insbesondere im Vorfeld der wichtigen Weihnachtssaison.

