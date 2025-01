Ergebnisse des Pilotprojekts zur automatischen Durchsetzung an Bushaltestellen zeigen, dass eine erhebliche Anzahl von Parkverstößen den sicheren und zuverlässigen öffentlichen Nahverkehr in der portugiesischen Stadt stört

In einem dreimonatigen Pilotprojekt des automatischen Durchsetzungssystems für Bushaltestellen von Hayden AI in Braga, Portugal, wurden fast 8.000 Parkverstöße an Bushaltestellen festgestellt, was erhebliche Störungen des sicheren und zuverlässigen öffentlichen Nahverkehrs aufzeigte. Das Pilotprojekt endete am 16. Dezember 2024 und wurde durch die KI-Challenge des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (EIT) finanziert, die Hayden AI und die Stadt Braga im Januar 2024 gemeinsam gewonnen hatten.

Für die Durchführung des Pilotprojekts wurde die Technologie von Hayden AI in zwei Bussen der Transportes Urbanos de Braga (TUB) installiert, die auf den Linien 40-44 und 41-49 verkehren. Die Ergebnisse des Pilotprojekts zeigten, dass es entlang dieser Linien 7.999 Verstöße gegen das Halteverbot an Bushaltestellen gab, wobei allein an der Bushaltestelle Rua Nova de Santa Cruz und Rua dos Lusíadas 2.186 Verstöße gegen das Halteverbot verzeichnet wurden. Während dieses Pilotprojekts wurden keine Strafzettel ausgestellt.

Parkverstöße an Bushaltestellen stellen für Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs ein ernsthaftes Sicherheits- und Zugänglichkeitsproblem dar. Wenn Bushaltestellen durch Fahrzeuge blockiert sind, kann der Bus nicht an den Bordstein oder den Gehweg heranfahren, sodass die Fahrgäste gezwungen sind, über befahrene Straßen und um Fahrzeuge herum zu gehen, um in den Bus ein- oder auszusteigen. Darüber hinaus machen es Parkverstöße, die Bushaltestellen blockieren, für Busfahrer unmöglich, Rollstuhlrampen sicher an den Bordstein heranzufahren, was das Ein- und Aussteigen für Menschen mit Behinderungen erschwert und gefährlich macht.

"Verstellte Bushaltestellen stellen für Fahrgäste auf der ganzen Welt ein Risiko dar. Es war ein Privileg, TUB und der Stadt Braga dabei zu helfen, mithilfe dieses EIT-Preises festzustellen, wo und wie häufig diese Parkverstöße auftreten", sagte Charles Territo, Chief Growth Officer von Hayden AI. "Unsere Technologie ermöglicht es Städten in den Vereinigten Staaten, das Fahrverhalten zu ändern und Bushaltestellen und Busspuren für Busse freizuhalten, und wir freuen uns, dass diese Technologie nun auch in Europa eingesetzt wird."

"Durch das illegale Parken an Bushaltestellen wird es für unsere Fahrgäste mit Mobilitätseinschränkungen gefährlich, sicher in den Bus einzusteigen. Das ist inakzeptabel", sagte Olga Pereira, Stadträtin von Braga. "Wir sind dankbar für die Möglichkeit, durch dieses Pilotprojekt mit Hayden AI zu erfahren, wo, wann und wie häufig diese Parkverstöße auftreten."

Die auf Bussen montierte Technologie von Hayden AI nutzt Computer Vision und Edge-Verarbeitung, um Park- und Fahrverstöße an Bushaltestellen und Busspuren zu erkennen, die den öffentlichen Verkehr behindern, und wird von großen Verkehrsbehörden in Städten wie New York, Los Angeles und Washington, D.C. eingesetzt, um die Effizienz, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Zugänglichkeit ihrer Busnetze zu verbessern.

Zusätzlich zu Braga hat Hayden AI kürzlich in Barcelona zusammen mit Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ein Pilotprojekt zur automatischen Durchsetzung von Busspuren und Bushaltestellen gestartet. Das Pilotprojekt wurde mit 100.000 Euro aus dem Barcelona-Innova-Lab-Mobility-Wettbewerb gefördert, der gemeinsam vom Stadtrat von Barcelona, dem Barcelona Institute of Technology for the Habitat, Fira de Barcelona und Tomorrow.Mobility veranstaltet wurde.

Über Hayden AI: Bei Hayden AI leisten wir Pionierarbeit bei der Lösung von Problemen in der realen Welt mithilfe von KI. Städte nutzen unser mobiles Wahrnehmungssystem, um den Nahverkehr zu beschleunigen, die Straßen sicherer zu machen und eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.hayden.ai

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250128158237/de/

Contacts:

Jenna Fortunati

jenna.fortunati@hayden.ai