Man sagt, dass die Akteure am Anleihemarkt das Gras wachsen hören. Ganz so unfehlbar ist man da zwar nicht, aber immerhin agieren am Bondmarkt tendenziell größere und erfahrenere Marktteilnehmer. Was die Zinsperspektive angeht, sollte man da also immer mal hinschauen.

Den vollständigen Artikel lesen ...