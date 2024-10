Steiermark (ots) -Prächtige Trauben lassen Top Jahrgang erwartenDie Weinernte in der Steiermark hat dieses Jahr aufgrund der vielen Sonnentage ein bis zwei Wochen früher als in den vergangenen Jahren begonnen. Gelesen wurde ab Anfang September. Erwartet wird ein qualitativ sehr guter Jahrgang mit reifen und gesunden Trauben."Wir hatten in der Steiermark im Jahr 2024 so schöne Trauben auf den Stöcken wie zuletzt im Jahr 2011."berichtet Stefan Potzinger, Obmann der Wein Steiermark. "Die Ernte in der Steiermark fand um rund 2 Wochen früher statt als gewohnt. Wir rechnen mit einer sehr guten Weinqualität. Die Menge wird in etwa auf dem Niveau der Ernte 2023 liegen. Also wieder eine eher kleine Weinernte für die Steiermark mit hoher Wein Qualität. Wir freuen uns über die achte sehr gute Weinernte für die Steiermark in Folge!""Es zeichnet sich dieses Jahr eine ganz hervorragende Qualität ab", macht Werner Luttenberger, Geschäftsführer der Wein Steiermark, Gusto auf den neuen steirischen Weinjahrgang 2024. "Der herrliche Sommer mit ausreichend Feuchtigkeit hat prächtige Trauben heranreifen lassen. Die Trauben sind bei der Lese wie gezeichnet auf den Reben gehangen und haben die Lese zu einem wahren Vergnügen gemacht."Das Weinjahr zeigte sich im Frühjahr für die steirischen Winzer:innen fordernd mit Spätfrost und "Verrieselungsschäden", die zu weniger Beeren auf den Trauben führten. Die weitere Entwicklung war sehr erfreulich und schlussendlich entwickelte sich durch das schöne Sommerwetter perfektes Traubenmaterial. Der herrliche Sommer mit ausreichend Feuchtigkeit hat die Trauben früh reifen lassen. Das Ergebnis sind entsprechend hohe Zuckergrade und prächtige Trauben. Die Trauben sind aufgrund des besonderen Wetters im Frühjahr während der Blüte lockerbeerig und absolut gesund. Die herrlich reifen, sauberen Trauben lassen einen sehr harmonischen Jahrgang erwarten.Die Niederschläge ab der 2. September-Woche sind in der Steiermark mit maximal 150 Milliliter pro Quadratmeter recht moderat ausgefallen und wurden von den Böden gut absorbiert. Somit gab es keinerlei Auswirkungen auf den Gesundheitszustand und absolut gesunde Trauben konnten in die Keller gebracht werden.Ab 25. Oktober ist der Vorbote des neuen Jahrgangs, der Steirische Junker erhältlich. Der Junker gibt erste Eindrücke, wie sich der Jahrgang entwickeln wird und verkürzt mit jugendlich-frischen Aromen das Warten auf die DAC-Weine. www.steirischerjunker.atDie steirischen Weinbauern & Weinbäuerinnen bewirtschaften 5.096 ha Weingartenfläche lt. Weinkataster 2020, rund 11 % der gesamtösterreichischen Fläche und produzierten 2023 gesamt 190.663 Hektoliter Wein lt. Statistik Austria, rund 9 % der österreichischen Weinernte. Die Wein Steiermark ist die Botschafterin der steirischen Weine im In- und Ausland und unterstützt die steirischen Weinbauern & Weinbäuerinnen. www.steiermark.wineMehr über Steirischen Wein erfahren Mehr über Steirischen Wein erfahren (https://www.steiermark.wine)Pressekontakt:Wein SteiermarkMag. FH Andrea Jöbstl-PrattesTelefon: +43 316 8050 1447E-Mail: info@steiermark.wineWebsite: https://www.steiermark.wineOriginal-Content von: Wein Steiermark, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151204/5881044