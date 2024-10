© Foto: Andrew Harnik/AP/dpa



Eine neue Sau wird durchs Dorf getrieben: Die Angst vor einem "No Landing" der US-Wirtschaft. Die Bondmärkte haben bereits heftig darauf reagiert.Aktuell macht sich an den Finanzmärkten Angst vor einer neuen Gefahr breit. Einer Gefahr, mit der vor wenigen Tagen fast niemand gerechnet hat. Dabei geht es um ein Szenario, bei dem die US-Wirtschaft weiter wächst, die Inflation aber erneut aufflammt und der Federal Reserve wenig Spielraum für Zinssenkungen bleibt. Spekulationen darauf, dass es zu so einem Szenario kommen könnte, haben die Anleiherenditen weltweit hochschnellen lassen und Anleger unter Druck gesetzt, ihre Erwartungen an die Geldpolitik der Fed neu zu justieren. Diese Möglichkeit …